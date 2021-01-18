ماهو مرض ترسب الاصبغة الدموية وماهي اعراضه، في الموضوع التالي سنتعرف على هذا المرض وأسبابه أيضا، وبداية وكما جاء في موقع "مايو كلينك الطبي" هو مرض وراثي يجعل الجسم يمتص قدرًا كبيرًا جدًا من الحديد من الطعام المتناول، ويتم تخزين الحديد الزائد في الأعضاء، خصوصًا في الكبد، والقلب والبنكرياس مما يسبب عدد من الأمراض.

أعراض مرض ترسب الاصبغة الدموية:

مرض ترسب الأصبغة الدموية هو مرض وراثي لذلك يمكن أن تظهر أعراضه منذ الولادة، إلا أنه وفي الغالب لا تظهر الأعراض إلى في مراحل العمر المتأخرة، بعد سن اليأس عند النساء، وبعد عمر الأربعين لدى الرجال، والأعراض الشائعة دوت الخليج:

الإصابة بألم المفاصل.

ألم البطن المتكرر.

الإرهاق والشعور بالضعف العام.

التعرض للإصابة بمرض السكري.

فقد الدافع الجنسي و الإصابة بالضعف.

الإصابة بفشل القلب.

فشل الكبد.

تغير في لون الجلد وتحول إلى اللون الرمادي أو البرونزي.

تشويش الذاكرة.

الإصابة بمرض التشمع في الكبد وهو مرض يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الإصابة بمشكلات البنكرياس التي يمكن أن تؤدي إلى تلف البنكرياس.

توثر زيادة الحديد في القلب على قدرة القلب ووظيفته ويسمَّى هذا بفشل القلب الاحتقاني.

علاج مرض ترسب الاصبغة الدموية:

بعد تشخيص المرض عن طريق الفحوصات السريرية و التصوير الإشعاعي وتحاليل الدم، يتم من خلالها تحديد طريقة العلاج تبعًا لنسب ترسب الحديد في الجسم.

العلاج الفعال في الحالة الشائعة غير المتقدمة هو التبرع بالدم بشكل دوري، وهي عملية مفيدة للصحة بشكل عام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.