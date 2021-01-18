دراسة: المخاوف المالية وتأثيرها على صحة القلب

الحياة العصرية ونمطها لها فوائد عدة اجتماعية اقتصادية وغيرها، إلا أن لها تأثير سلبي على الصحة من جوانب عدة، وكثير من الدراسات تحدثت عن ذلك، وأخرها دراسة طبية ربطت بين المخاوف المالية والتي قد تنتج من الخوف من فقدان الوظيفة وما إلى ذلك، وتأثيره على صحة القلب، فما هو ذلك التأثير السلبي.

المخاوف المالية وصحة القلب:

أفادت دراسة حديثة صدرت في جنوب أفريقيا، نشرت في مجلة القلب العالمية بأن مخاوف الأشخاص المالية قد تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية بمقدار 13 ضعفاً، وتزيد ضغط العمل بمقدار 6 أضعاف تقريباً.

تفاصيل الدراسة:

لدراسة تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على فرص الإصابة بأزمة قلبية، فحص الباحثون بجامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا 106 من المرضى، الذين دخلوا إلى مستشفى في جوهانسبرج نتيجة إصابتهم بنوبة قلبية، كما فحصوا مجموعة أخرى من الأشخاص بلغ عددها 106 مشاركين كمجموعة ضبطية.

ووجدت الدراسة أنا المخاوف المالية أحد أبرز العوامل التي أثرت على صحة القلب بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ضغط العمل والنمط الغذائي و النشاط البدني.

المخاوف المالية:

دوت الخليج نوع من أنواع اضطرابات القلق ولها عدة أعراض تدل عليها وردت في موقع "مايو كلينك" الطبي وهي:

الشعور بالعصبيَّة أو القلق أو التوتُّر.

تكرار الشعور بالخطر الوَشيك أو الذُّعر أو التَّشاؤم.

زيادة في معدل ضربات القلب.

زيادة في معدل التنفُّس والشعور بالضيق.

فرط التعرق المتكرر.

الارتِجاف المتكرر.

الشعور بالضعف أو التعب العام في الجسم.

الإصابة باضطرابات في النوم سواء الأرق وقلة النوم أو فرط النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.