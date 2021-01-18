تفتيح المناطق الحساسة الداكنة في خطوات سريعة

تفتيح المناطق الحساسة الداكنة، تهتم النساء بجمالهن دائمًا ويسعين للحصول على أفضل إطلالة، ويشغل بال العديد منهن تفتيح المناطق الداكنة وخاصةً المناطق الحساسة، لأن ذلك قد يسبب الحرج لدى الكثير منهن، وطرق تفتيح المناطق الداكنة مختلفة منها الفعال وغير الفعال ومنها الصحي والغير صحي، ولكن المكونات الطبيعية من أكثر الطرق أمانًا لتبييض المناطق الداكنة فكيف يمكن استخدامها؟

صودا الخبز لتفتيح المناطق الداكنة

وبها يتم وضع مقدار متساوي من صودا الخبز مع الماء وتكوين خليط متماسك ولين، وتطبيقه بعد ذلك على المناطق الداكنة، وعندما يجف يغسل بالماء.

الحليب لتنعيم الجسم

للحليب قدرة فائقة على جعل الجسم رطبًا وناعمًا مما يزيد من تبييض الجسم، ويستخدم من خلال تبليل قطعة قطن بالحليب وتمريرها على المناطق الداكنة لمرات متتالية لتفتيح الجسم وتنعيمه.

زيت جوز الهند لتبيض البقع الغامقة

فإن لزيت جوز الهند تأثير فعال في تفتيح وتبييض المناطق الداكنة على الجسم، حيث يتم تدليك المنطقة بزيت جوز الهند لمدة ربع ساعة كحد أقصى، ومن ثم غسله بماء فاتر.

قشر البرتقال لتوحيد لون الجسم

ومن المعروف أن بعض قشور الفاكهة تفيد الجسم والعناية به، وقشر البرتقال فعال في جعل لون الجسم موحدًا وخاليًا من التصبغات.

ونستخدمه من خلال تجفيف قشور البرتقال تحت أشعة الشمس وقد يستغرق ذلك بضعة أيام، ومن ثم يتم طحنه ليصبح مثل البودرة ناعمًا، ونضيف إليه مقدار 2 ملعقة بحجم كبير ماء ورد وحليب ونقلب لحين تماسك الخليط، ويوضع على المنطقة المراد تفتيحها ويترك حتى تمر ربع ساعة، ويغسل بماء بارد بعد ذلك في النهاية.

الليمون لتفتيح المناطق الحساسة

من المعروف أن الليمون يساعد في جعل المناطق الحساسة فاتحة وبيضاء مع العلم بأنه قد ينتج عنه بعض الجفاف، وعند استخدام الليمون يفضل استخدام مرطب معه، ويتم استخدامه من خلال فرك المنطقة بمقدار نصف ليمونة وعندما يجف العصير على المنطقة وتغسل بالماء جيدًا، أو يمكن وضع مقدار بسيط من السكر على الليمون واستخدامه كمقشر بفرك المنطقة الداكنة.