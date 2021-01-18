الكركديه نبات البوتكس لماذا يعتبر هكذا؟

الكركديه نبات البوتكس، لنبات الكركديه شعبية كبيرة بين الكثير من الشعوب والدول المختلفة، وهو معروف بأنه مشروب طبيعي صحي يفيد الجسم ويحافظ على ضغط الدم في المعدل الطبيعي له وهو شاي الكركديه سواء البارد أو الساخن، ولكن للكركديه فوائد كبيرة للبشرة لدرجة أن يطلق عليه نبات البوتكس مما يوحي على فوائده العظيمة للبشرة، فما هي تلك الفوائد؟

مكونات نبات الكركديه الغذائية

الكركديه هو مشروب صحي محتواه منخفض من السعرات الحرارية ويفيد في الحفاظ على صحة الجسم، ويحتوي على بعض المكونات الغذائية الهامة للجسم منها:

الحديد.

المغنيسيوم.

الصوديوم.

البوتاسيوم.

الزنك.

الكالسيوم.

الأنثوسانين.

حمض الفوليك.

الفسفور.

النياسين.

أهمية الكركديه للبشرة

فوائد الكركديه للبشرة عديدة حيث يطلق عليه نبات البوتكس، فهو يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة منها حمض بروبوكواتشيك الذي يساعد في الحد من انتشار الجذور الحرة بين خلايا البشرة والجلد، كما أنه يحتوي على فيتامين C ويساعد في تقوية مناعة الجسم، ونذكر بعض من فوائد نبات الكركديه للبشرة:

الكركديه لتوحيد لون البشرة

تحدث تصبغات البشرة نتيجة لعوامل عديدة منها كثرة التعرض لضوء الشمس أو التقدم في العمر، ولكن الأحماض العضوية في الكركديه تسرع من نمو الخلايا الجديدة والقضاء على الخلايا الميتة من خلال التقشير الطبيعي للبشرة.

الكركديه لشد الجلد

يعمل الكركديه على شد ترهلات الوجه وجعله ناعمًا، وكذلك يقضي على علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد أو الخطوط الصغيرة على الوجه بجانب الفم أو العين، كما أنه يحافظ على إنتاج الإيلاستين الطبيعي في البشرة والذي يساعد البشرة في أن تبقى صحية وشبابية لفترة طويلة، ولذلك السبب يطلق عليه اسم نبات البوتكس.

تحذيرات قبل استخدام الكركديه للبشرة

لم يثبت علميًا تأثير الكركديه على البشرة سواء شد الجلد أو توحيد لون البشرة، ولكنها تجارب بعض الأشخاص فقط، على الرغم من وجود الكركديه في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، ولكن يفضل قبل استخدامه استشارة الطبيب المختص في البداية لتجنب حدوث أي عوارض جانبية.