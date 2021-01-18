فوائد الخيار للعناية المنزلية بالشعر، للعناية بالشعر طرق كثيرة منها الطرق المنزلية ومنها الطرق العلاجية، بالإضافة لمستحضرات العناية بالشعر الطبيعية التي يدخل في مكوناتها الكثير من المكونات الطبيعية، ومن أشهر المكونات التي تدخل في مستحضرات العناية بالشعر والعناية بالبشرة هو الخيار، وذلك نتيجة لخصائص الخيار العلاجية القادرة على علاج الكثير من مشاكل الشعر، ولكن يمكن استخدام وصفات الخيار في المنزل لحل مشاكل الشعر العديدة.

أهمية الخيار للجسم

يدخل في تكوين الخيار الكثير من المواد الطبيعية التي تتيح له القدرة العلاجية لعلاج الجسم، مثل الماء والألياف والسيليكا، وجميع المكونات السابقة تسمح للخيار بالتالي:

طرد سموم الجسم المتراكمة به. يمنع الحصوات من التكوين بداخل الجسم وسد مجرى البول والكلى. يعادل حامضية المواد الموجودة بداخل الجسم لإحتوائه على مواد قلوية. ضبط مستويات الجلوكوز في الدم. قادر على ضبط ضغط الدم وجعله في مستواه الطبيعي.

أهمية الخيار للعناية بالشعر

بالإضافة لقدرة الخيار على الحفاظ على صحة الجسم، فهو أيضًا يستخدم للعناية بالشعر لوجود فيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين أ، والكبريت والسيليكا، وجميع العناصر السابقة تساعد في جعل الشعر جذابًا:

يتم خلط الخيار مع البيض أو الصبار لتقوية الشعر ومنع تساقطه. زيت الخيار الطبيعي يمنع تكون قشرة الشعر المسئولة بدرجة كبيرة عن تساقط الشعر. يزيد من معدل نمو الشعر ويزيد من طوله لوجود فيتامين سي والسيليكا. يساعد في جعل الشعر أكثر نعومة لوجود عنصر الصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز في مكوناته. يستخدم في تدليك فروة الشعر بشكل يومي فيساعد على تطويل الشعر سريعًا. قادر على علاج بعض أنواع الأمراض الجلدية التي تصيب الشعر مثل الإكزيما.

وصفات الخيار للشعر

الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر هي الحل الأمثل دائمًا للحصول على شعر ناعم وجذاب، وماسكات الخيار للشعر تساهم في حل الكثير من مشاكل الشعر مثل:

الخيار لتطويل الشعر

حيث نقوم بخلط مقدار بيضة مع 2 ملعقة مايونيز ونصف خيارة مبشورة مع ¼ كوب زيت زيتون في الخلاط الكهربي، ويطبق الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة.

الخيار كغسول للشعر

فنقوم بوضع خيارة مقشرة في الخلاط الكهربي لفرمها ناعمًا، ومن ثم توضع ليمونة مقشرة مع الخيار لفرمهما سويًا، بعد ذلك تتم تصفية الخليط واستخدام الماء الناتج كغسول يومي للشعر.