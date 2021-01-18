وصفة عمل البروتين الطبيعي بالطريقة الصحيحة لفرد الشعر وتنعيمه بسهولة

تتعدد وصفات عمل البروتين الطبيعي بمكونات سهلة وبسيطة، وللعلم أن معظم تلك المكونات لها فوائد مذهلة ورائعة للشعر نظرا لاستخدام المكونات الطبيعية بها، حيث تمد تلك المنتجات الشعر بالعناية اللازمة التي يحتاج إليها، ووصفة اليوم هي تعتبر من أفضل طرق عمل الكيراتين في المنزل، وذلك لأن المنتج والمكون الرئيسي بها هي بذور الكتان، فهي تحتوي على فيتامين E وهو احد الفيتامينات المفيدة جدا للشعر نظرا لوجود الخصائص المضادة للأكسد به، وهي تحمي شعرك وفروة رأسك من الأضرار وتحسن من صحة الشعيرات الدموية لفروة الرأس مما يساهم في تدفق الدم إليها، وهو ما يؤدي إلى وقف ظهور الشيب وزيادة كثافة وطول شعرك، وتساهم بذور الكتان في تنعيم الشعر حيث أنها تحمي فروة الرأس من الإصابة بالعديد من مشاكل الشعر الشائعة مثل تساقط الشعر ومشاكل القشرة أو حدوث ما يسمى صدفية فروة الرأس.

وصفة بذور الكتان للشعر

نقوم أولا بإضافة حوالي 5 ملاعق من بذور الكتان إلى وعاء به مقدار لتر من الماء، ثم ترفع على النار وتترك حتى تغلي ويتم التقليب طوال تلك الفترة، ويتم رفعها من على النار عندما نجدها أصبحت تخرج الشكل الهلامي الموجود بها ونتركها حتى تبرد، بعد ذلك يتم تصفية مغلي بذور الكتان بواسطة شاشة بيضاء أو يمكن استخدام شراب ويتم عصرها جيدا لاستخراج المادة الجيلاتينية الموجودة بالبذور فقط.

طريقة استخدام وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

قبل استخدام الوصفة يجب غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو لتنظيف الشعر من أية زيوت وأوساخ متعلقة به، مع ملاحظة أنه يجب الإستمرار على تلك الوصفة حتى ثلاث إلى أربع أسابيع، بمقدار مرة إلى مرتين أسبوعيا، ثم يتم تقسيم الشعر إلى خصلات متعددة بواسطة فرشاة إن توفرت أو بيدك مباشرة مع تمشيط كل خصلة حتى يتشبع الشعر تماما، ويتم تكرار العملية على كل خصلات شعرك، بعد ذلك يتم تلف الشعر وارتداء البونيه أو الكيس البلاستيكي وتركه على الشعر حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر واستخدام زيت جوز الهند أو زيت السمسم بعد ذلك على شعرك ليتم الاستفادة من شعرك بشكل كامل، وأخيرا يتم لف الشعر وربطه وتدخلين إلى النوم وملاحظة النتيجة من أول استخدام.