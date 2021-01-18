تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة جداا بأفضل وصفات طبيعية  

تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة جداا يعتبر الشعر الطويل أكثر ما يميز المرأة، ولذلك تسعى كل امرأة إلى الحصول على شعر طويل وناعم، وذلك من خلال استخدام مستحضرات وكريمات لتطويل الشعر وتكثيفه، ولكنها غالبًا ما تكون مكلفة جدًا، كما أنها تحتاج إلى فترة طويلة حتى تظهر النتائج، ولذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي أكثر الطرق نجاحًا لعلاج الشعر القصير والمتساقط، ومن أشهر هذه الوصفات الفازلين والبصل. تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة : تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة : المكونات:- أربع ملاعق فازلين طبي.

بصلة كبيرة الحجم.

كوب من الماء. طريقة التحضير والتطبيق:- في البداية نقوم بتقشير البصلة وغسلها جيدًا، ثم نقطعها لقطع صغيرة ونضعها في محضر الطعام ونفرمها ناعم جدًا، ثم نصفيها جيدًا للحصول على عصير البصل. ثم نحضر علبة من البلاستيك ونضع فيها الفازلين ونغلقها جيدًا، ثم نضعها في طبق مملوء بالمياه المغلية الساخنة حتى يذوب تمامًا. قم نحضر وعاء بلاستيكي ونضع فيه الفازلين ونضيف له عصير البصل ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نستخدم هذا الخليط في تدليك فروة الرأس بلطف بداية من جذور الشعر وصولاً إلى أطرافه. ثم نترك الخليط على فروة الرأس لمدة لا تقل عن ساعة ونصف، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. الفازلين والبصل لشعر طويل وكثيف:- الفازلين والبصل لشعر طويل وكثيف:- مكونات الوصفة:- كوب من عصير البصل.

أربع ملاعق فازلين. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- نحضر وعاء ونضع فيه عصير البصل، ثم نضع الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن خمس دقائق. ثم نترك عصير البصل جانبًا حوالي خمس دقائق، ثم نضيف له الفازلين الطبي. ثم نقوم بتدليك جلدة الرأس باستخدام هذا الخليط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق ثم نتركه على الشعر لمدة ربع ساعة. نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو للتخلص من رائحة البصل النفاذة. نكرر هذه الطريقة مرة واحدة يومياً وسوف نلاحظ النتيجة خلال 7 أيام فقط. الوسوم

تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة جداا يعتبر الشعر الطويل أكثر ما يميز المرأة، ولذلك تسعى كل امرأة إلى الحصول على شعر طويل وناعم، وذلك من خلال استخدام مستحضرات وكريمات لتطويل الشعر وتكثيفه، ولكنها غالبًا ما تكون مكلفة جدًا، كما أنها تحتاج إلى فترة طويلة حتى تظهر النتائج، ولذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي أكثر الطرق نجاحًا لعلاج الشعر القصير والمتساقط، ومن أشهر هذه الوصفات الفازلين والبصل. تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة : تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة : المكونات:- أربع ملاعق فازلين طبي.

بصلة كبيرة الحجم.

كوب من الماء. طريقة التحضير والتطبيق:- في البداية نقوم بتقشير البصلة وغسلها جيدًا، ثم نقطعها لقطع صغيرة ونضعها في محضر الطعام ونفرمها ناعم جدًا، ثم نصفيها جيدًا للحصول على عصير البصل. ثم نحضر علبة من البلاستيك ونضع فيها الفازلين ونغلقها جيدًا، ثم نضعها في طبق مملوء بالمياه المغلية الساخنة حتى يذوب تمامًا. قم نحضر وعاء بلاستيكي ونضع فيه الفازلين ونضيف له عصير البصل ونخلطهم معًا بشكل جيد. ثم نستخدم هذا الخليط في تدليك فروة الرأس بلطف بداية من جذور الشعر وصولاً إلى أطرافه. ثم نترك الخليط على فروة الرأس لمدة لا تقل عن ساعة ونصف، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر. الفازلين والبصل لشعر طويل وكثيف:- الفازلين والبصل لشعر طويل وكثيف:- مكونات الوصفة:- كوب من عصير البصل.

أربع ملاعق فازلين. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- نحضر وعاء ونضع فيه عصير البصل، ثم نضع الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن خمس دقائق. ثم نترك عصير البصل جانبًا حوالي خمس دقائق، ثم نضيف له الفازلين الطبي. ثم نقوم بتدليك جلدة الرأس باستخدام هذا الخليط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق ثم نتركه على الشعر لمدة ربع ساعة. نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو للتخلص من رائحة البصل النفاذة. نكرر هذه الطريقة مرة واحدة يومياً وسوف نلاحظ النتيجة خلال 7 أيام فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطويل الشعر بالفازلين والبصل خلطة فعالة جداا بأفضل وصفات طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.