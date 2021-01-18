وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه ساتجعل شعرك ناعم مثل الحرير بوصفه طبيعية

وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه يعتبر الشعر المفرود حلم تسعى كل فتاة لتحقيقه، حيث أن الشعر الناعم يعطي المرأة مظهر جذاب وملفت، ويعتبر النشا من أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بكل سهولة وبشكل سريع، وبالإضافة إلى قدرة النشا على فرد الشعر وزيادة نعومته، فهو أيضًا يعمل على التخلص من تقصف الشعر وانقسام الشعيرات، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة استخدام النشا لفرد الشعر. وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه:- وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه:- مكونات الوصفة:- ربع فنجان من النشا.

كوب لبن جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونتين كبيرتين.

شامبو خالي من الكبريت.

مشمع الاستحمام. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون ولبن جوز الهند ونخلطهم معًا جيدًا، ثم نخلط عصير الليمون مع النشا في كوب حتى نحصل على خليط متجانس شبه ثقيل. ثم نضيف خليط النشا والليمون إلى وعاء زيت الزيتون ولبن جوز الهند ونضع الوعاء على نار هادئة ونخلطهم معًا بشكل جيد. نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس وناعم يشبه الكريم. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا إلى أن يصبح دافئاً. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على شعر جاف مع الحرص على تغطية الشعر كله بالخليط ووصوله لجذور الشعر. ثم نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام، ثم نستخدم مجفف الشعر على أقل درجة لتدفئة الشعر، ويمكن وضع فوطة مبللة بالماء الساخن على الرأس وتركها لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع. ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة الشعر بشرط أن لا يحتوي على الكبريت. ثم نطبق البلسم على الشعر ونشطف الشعر جيدًا بالماء البارد. ثم نمشط الشعر باستخدام مشط واسع حتى نفك أي تشابك.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة. الوسوم

وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه يعتبر الشعر المفرود حلم تسعى كل فتاة لتحقيقه، حيث أن الشعر الناعم يعطي المرأة مظهر جذاب وملفت، ويعتبر النشا من أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بكل سهولة وبشكل سريع، وبالإضافة إلى قدرة النشا على فرد الشعر وزيادة نعومته، فهو أيضًا يعمل على التخلص من تقصف الشعر وانقسام الشعيرات، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة استخدام النشا لفرد الشعر. وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه:- وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه:- مكونات الوصفة:- ربع فنجان من النشا.

كوب لبن جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونتين كبيرتين.

شامبو خالي من الكبريت.

مشمع الاستحمام. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- نحضر وعاء ونضع به زيت الزيتون ولبن جوز الهند ونخلطهم معًا جيدًا، ثم نخلط عصير الليمون مع النشا في كوب حتى نحصل على خليط متجانس شبه ثقيل. ثم نضيف خليط النشا والليمون إلى وعاء زيت الزيتون ولبن جوز الهند ونضع الوعاء على نار هادئة ونخلطهم معًا بشكل جيد. نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس وناعم يشبه الكريم. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا إلى أن يصبح دافئاً. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على شعر جاف مع الحرص على تغطية الشعر كله بالخليط ووصوله لجذور الشعر. ثم نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام، ثم نستخدم مجفف الشعر على أقل درجة لتدفئة الشعر، ويمكن وضع فوطة مبللة بالماء الساخن على الرأس وتركها لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع. ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة الشعر بشرط أن لا يحتوي على الكبريت. ثم نطبق البلسم على الشعر ونشطف الشعر جيدًا بالماء البارد. ثم نمشط الشعر باستخدام مشط واسع حتى نفك أي تشابك.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

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