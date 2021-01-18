بذور معجزة لتفتيح البشرة وإخفاء علامات التقدم في السن من الوجه في يوم واحد

إليك سيدتي روتين يومي يتكون من غسول طبيعي للبشرة بالاضافة إلى كريم ليلي لتبييض الوجه، هذا الروتين ينصح به أطباء العناية بالبشرة لتفتيح وشد البشرة، وإزالة الشوائب والتصبغات الجلدية المتراكمة بفعل التعرض لأشعة الشمس، وكلا العنصرين سواء الغسول أو الكريم يعتمد على مكون واحد فقط عبارة عن بذور معجزة في تأثيرها على البشرة، وهي موجودة في الأسواق وتباع عند العطار وسوف نقوم باستخدامها في تحضير الغسول والكريم مع بعض الإضافات البسيطة الأخرى.

تفتيح وشد البشرة وإزالة التصبغات

أولا نقوم بصنع جل بذور الكتان باستخدام 4 ملاعق متوسطة من بذور الكتان، كوب ونصف من الماء، حيث يتم تحضير إناء للطهي ويضاف مقدار بذور الكتان والماء إلى الإناء، ثم يرفع على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام جل، بعد ذلك يترك قليلا حتى يبرد ثم نقوم بعزل الماء عن البذور عن طريق تصفية الخليط، وبذلك يكون جل بذور الكتان جاهز للاستخدام.

تحضير غسول البشرة وكريم ليلي للتفتيح

سوف نقوم بتحضير كريم ليلي لتفتيح الوجه وترطيبه وإزالة التصبغات والتجاعيد منه وعلامات التقدم في السن ، وفي نفس الوقت سنقوم بتحضير غسول صباحي ممتاز للبشرة يفتحها ويزيل تصبغات وشوائب الوجه والشحوب.

تحضير من العناصر التالية:

مقدار جل بذور الكتان الذي تم الحصول عليه.

5 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

عصير نصف حبة ليمون كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من زيت فيتامين E.

ربع صابونة من النوع المفضل لديك وينصح بصابون دوف.

كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار جل بذور الكتان، جل الصبار وعصير الليمون ثم يتم خلط المكونات باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي ثم يُضاف مقدار زيت فيتامين E ويوضع في وعاء، وهكذا نكون قد قمنا بصنع الكريم الليلي وأصبح جاهز للاستخدام.

يتم بعد ذلك بشر مقدار الصابونة في وعاء آخر ثم يُضاف إليه مقدار ماء الورد، ثم يقلب جيدا ويترك لمدة ساعتين حتى يتخمر، ثم يضاف مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريم الليلي الذي تم تحضيره في الخطوة الأولى ويتم التقليب جيدا بعدها، وهكذا نكون قد قمنا بصنع الغسول الطبيعي وأصبح جاهز للاستخدام للتنظيف العميق لبشرتك.

بعد تنظيف البشرة ليلا يطبق الكريم الليلي على الوجه، وذلك مع عمل مساج خفيف بحركات دائرية من أسفل إلى أعلى ليتم تنشيط الدورة الدموية مما يحفز تكوين مادة الكولاجين الطبيعي المقاوم للتجاعيد والخطوط الدقيقة، ثم يترك لمدة ساعة ويغسل الوجه بعد ذلك بالماء لإزالة الكريم ثم يُستخدم الغسول الطبيعي الذي تم تحضيره، وبعد ذلك يُشطف الوجه بالماء البارد لقفل المسام.

فوائد بذور الكتان

بذور الكتان غنية بعناصر غذائية متنوعة ولها الكثير من الاستخدامات في مجال الصحة والجمال، وتعمل بذور الكتان على تخفيف أي تهيج أو احمرار موجود في الوجه، تكافح حب الشباب، تعمل على تفتيح وترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد وعلامات التقدم في السن، حماية البشرة من أشعة الشمس ومنحها مظهراً نضراً خالي من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ويمكنك تجربة كريم التجاعيد الكوري الجديد الذي يمكن تحضيره في المنزل بأبسط المكونات الطبيعية، وهذا الكريم المذهل لا يعمل فقط على محاربة التجاعيد بفاعلية شديدة ويملأ الخطوط التعبيرية الدقيقة بالوجه، إنما يعمل أيضا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتصفيتها من الشوائب والتصبغات، وكل من جربت هذا الكريم رجعت بشرتها 20 سنة للوراء بحق.

تفتيح البشرة

يتميز النشا بقدرته الكبيرة على تفتيح البشرة وشد التجاعيد، بالاضافة إلى القضاء تماما على البقع الداكنة والنمش والتصبغات وتوحيد لون البشرة، وذلك عن طريق إضافة القليل من ماء الورد عليه، ولكن يتطلب ماسك النشا لتفتيح البشرة الاسترخاء التام أثناء وضعه وعدم تحريك عضلات البشرة، كما يمكن إستبدال ماء الورد بالحليب السائل، ولترطيب وتفتيح البشرة بفاعلية يمكن مسح البشرة يوميا بقطنة مُبللة بالحليب السائل قبل الخلود للنوم، ثم يتم غسل البشرة في الصباح بواسطة الغسول أو الصابون المناسب حسب نوع البشرة.

في النهاية يجب أن نذكرك عزيزتي بأن التغذية السليمة والعناية بالبشرة، هي أفضل طريقة للحصول على بشرة ناصعة البياض خالية من التصبغات والترهلات الجلدية دون الحاجة إلى استعمال مساحيق التجميل وتعريض بشرتك للضرر بشكل أكبر، يجب أن يحتوي روتينك الغذائي اليومي على العناصر المفيدة لصحة البشرة والجسم ككل، مع تنويع قيمة الفيتامينات التي يكتسبها الجسم وعدم الاقتصار على عنصر غذائي واحد.