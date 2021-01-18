 لشد البشرة وتفتيحها ماسك القهوة للتخلص من التجاعيد وتبييض الوجه من اول مرة 

لشد البشرة وتفتيحها ماسك القهوة للتخلص من التجاعيد تعد القهوة من أكثر الوصفات التي تساعد على شد الجلد والقضاء على تجاعيد البشرة، كما تؤدي إلى تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وذلك نظرًا لاحتواء القهوة على مجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم والجلد، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة صحيحة لاستخدام القهوة في شد البشرة والقضاء على الخطوط الدقيقة وتفتيح لون البشرة. ماسك القهوة لشد البشرة وتفتيحها:- ماسك القهوة لشد البشرة وتفتيحها:- مكونات الماسك:- ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بكينج صودا. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء مناسب ونضع به القهوة وزيت الزيتون وعصير الليمون والسكر وبكينج الصودا، ونخلط كل هذه المكونات معًا بشكل جيد. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على البشرة بشكل دائري، وذلك بعد أن ننظفها جيدًا بالمياه الدافئة وغسول الوجه. ندلك البشرة بهذا الخليط لمدة دقيقتين، ثم نتركه على البشرة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. ثم نغسل الوجه باستخدام الماء الدافئ والغسول المناسب لطبيعة ونوع البشرة، ثم نشطفه بالماء البارد. نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع وسوف تكون النتيجة بشرة صافية مشدودة خالية من التجاعيد. ماسك القهوة والقرفة لإزالة التجاعيد:- ماسك القهوة والقرفة لإزالة التجاعيد:- مكونات الماسك:- 50 جرام زيت جوز هند

75 جرام من القهوة.

100 جرام سكر ناعم.

5 جرامات من مطحون القرفة. طريقة تحضير وتطبيق الماسك:- في البداية نقوم بإذابة زيت جوز الهند، ثم نضيف إليه باقي المكونات ونخلطهم معًا باستخدام ملعقة من الخشب. نغسل الوجه وننظفه جيدًا ثم نقوم بتطبيق الماسك على البشرة مع التدليك برفق لمدة ثلاث دقائق. نترك الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر وغسول الوجه المناسب للبشرة. ثم نجفف الوجه باستخدام فوطة من القطن ونكرر هذه العملية مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية. الوسوم

لشد البشرة وتفتيحها ماسك القهوة للتخلص من التجاعيد تعد القهوة من أكثر الوصفات التي تساعد على شد الجلد والقضاء على تجاعيد البشرة، كما تؤدي إلى تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وذلك نظرًا لاحتواء القهوة على مجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم والجلد، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة صحيحة لاستخدام القهوة في شد البشرة والقضاء على الخطوط الدقيقة وتفتيح لون البشرة. ماسك القهوة لشد البشرة وتفتيحها:- ماسك القهوة لشد البشرة وتفتيحها:- مكونات الماسك:- ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بكينج صودا. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء مناسب ونضع به القهوة وزيت الزيتون وعصير الليمون والسكر وبكينج الصودا، ونخلط كل هذه المكونات معًا بشكل جيد. ثم نقوم بفرد هذا الخليط على البشرة بشكل دائري، وذلك بعد أن ننظفها جيدًا بالمياه الدافئة وغسول الوجه. ندلك البشرة بهذا الخليط لمدة دقيقتين، ثم نتركه على البشرة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. ثم نغسل الوجه باستخدام الماء الدافئ والغسول المناسب لطبيعة ونوع البشرة، ثم نشطفه بالماء البارد. نقوم بتكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع وسوف تكون النتيجة بشرة صافية مشدودة خالية من التجاعيد. ماسك القهوة والقرفة لإزالة التجاعيد:- ماسك القهوة والقرفة لإزالة التجاعيد:- مكونات الماسك:- 50 جرام زيت جوز هند

75 جرام من القهوة.

100 جرام سكر ناعم.

5 جرامات من مطحون القرفة. طريقة تحضير وتطبيق الماسك:- في البداية نقوم بإذابة زيت جوز الهند، ثم نضيف إليه باقي المكونات ونخلطهم معًا باستخدام ملعقة من الخشب. نغسل الوجه وننظفه جيدًا ثم نقوم بتطبيق الماسك على البشرة مع التدليك برفق لمدة ثلاث دقائق. نترك الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر وغسول الوجه المناسب للبشرة. ثم نجفف الوجه باستخدام فوطة من القطن ونكرر هذه العملية مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

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