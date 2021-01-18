اقوى 3 طرق لتفتيح المنطقة الحساسة وتحت الابط والجسم بالكامل خلال أسبوع أسرع وصفة تبييض

اقوى 3 طرق لتفتيح المنطقة الحساسة وتحت الابط والجسم بالكامل اسمرار المنطقة الحساسة من أكثر الأشياء التي تعتبر الشغل الشاغل لدى جميع الفتيات، والنساء وبالاخص الفتيات المقبلين على الزواج فدائما يبحثون عن طريقة سريعة للقضاء على اسمرار العانة ، و يبحثون عن طريقة لتفتيحها بشكل سريع وبسيط لذلك سوف نتحدث اليوم في هذا المقال عن خلطات قوية تجعلنا نستغني عن مستحضرات التجميل التي نقوم بتطبيقها على البشرة، لأن هذه الوصفات سوف تعمل على تفتيح المناطق الحساسة، والداكنة في الجسم بعد 10 أيام من إتمام هذه الوصفة السريعة والفعالة

الزبادي والعسل والليمون لتفتيح المناطق الداكنة

نجد أن كل مكون من مكونات هذه الوصفة إذا كان العسل أو الزبادي، أو الليمون يعتبر فعال فى القضاء على الاسمرار الموجود بالجسم و البشرة، والمناطق الداكنة يقضي عليها بشكل سريع و يخلصنا منها بطريقة آمنة جدا فهو يمنح البشرة درجة فاتحة ولمعان.

المكونات:-

2 ملعقة من الزبادي أي نوع.

عصير ليمون.

ملعقة عسل نحل

الطريقة-:

تطبيق هذه الوصفة قد يكون اسهل ما يمكن عندما نحضر اناء ونقوم بمزج هذه المكونات من الزبادي، وعصير الليمون، والعسل.

نبدأ بتطبيق هذه الوصفة على البشرة مباشرة بعد تنظيفها.

نترك البشرة حتى تمتص الماسك بشكل نهائي.

نبدأ بغسل البشرة جيدا للتخلص من الماسك.

نجد أيضا أن البشرة أصبحت أفتح مما كانت عليه.

ومع اتباع هذه الوصفة لمدة 10 ايام سوف نحصل على نتيجة المرغوب فيها.

الترمس مميز جدا، وطبيعى في تفتيح الجسم مما يجعلها فاتحة اكثر والزبادي ايضا يعمل على ترطيب البشرة، وبالأخص إذا كانت البشرة تحتوي على جفاف كامل من المواد الكيميائية الضارة مستحضرات التجميل.

المكونات:-

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس المطحون.

الطريقة:’

يفضل أن نقوم بخلط مكون الزبادي مع الترمس المطحون.

ونقوم بوضعه على البشرة وبالأخص في المناطق الداكنة بالجسم إذا كانت منطقة الإبطين.

نترك هذا الماسك المميز والرائع على البشرة لمدة ساعة

غسل البشرة جيدا تكرر مره كل يوم وبعد مرور شهر سوف تجد النتيجة التي ترضينا.

وصفة زيت الورد

من أسهل الوصفات بمكون واحد فعال في التخلص من السواد وتفتيح الاماكن الداكنة بسهولة، قومي بوضع زيت الورد علي الاماكن الداكنة مثل العانة والابط والكوع والركب قبل النوم كل مساء، ويشطف في الصباح بالماء الفاتر يستخدم يوميا سوف تلاحظى تفتيح وازالة الجلد الميت بسهولة دون تعب من أفضل واسهل الوصفات الفعالة.