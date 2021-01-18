كريم ليلي غير موجود في الأسواق لن تصدقي مدي فاعليته في تفتيح وترطيب البشرة !

العناية اليومية بالبشرة من أهم خطوات الحفاظ على جمال بشرتك وشبابها أطول فترة ممكنة، ولأن الترطيب العميق للبشرة ليلا يجعلها صافية صحية تتمتع بالنضارة في الصباح، إليك نوعين من أفضل أنواع الكريم الليلي الغير متواجدة في الأسواق وغير باهظة التكاليف، كل منهما يعمل كمرطب ومضاد للتجاعيد ولعلامات الشيخوخة والخطوط الرقيقة، وأيضا يزيل جفاف الجلد والبشرة ويخلص البشرة من القشور والشوائب، كما يعمل على إعطاء البشرة منظر شبابي عن طريق تحفيز تكوين مادة الكولاجين الطبيعي في البشرة.

أفضل كريم ليلي لترطيب وتفتيح البشرة

كل طريقة من طرق تحضير الكريم الليلي والتي سوف نستعرضها معكم في موضوعنا اليوم، هي طريقة مجربة وذات فاعلية أكيدة في الحصول على النتائج المرغوبة في أسرع وقت، مع الحصول على نتيجة مذهلة مع المداومة في استعمال الكريم.

وصفة الكريم الليلي الأول

يتكون الكريم من المقادير التالية:

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كل المكونات السابق ذكرها أعلاه من التأكد من وضع المقادير بشكل صحيح، ثم يتم مزج وتقليب المكونات جيدا، وبعد ذلك يتم وضع الوعاء على حمام مائي ساخن حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس، يتم وضع الكريم بعد ذلك في علبة زجاجية ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

كل مساء بعد إزالة المكياج وتنظيف البشرة جيدا تُدهن البشرة بطبقة رقيقة من هذا الكريم، ثم يتم عمل مساج خفيف للبشرة لمدة دقيقتين من أسفل إلى أعلى؛ لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز تكوين مادة الكولاجين، وبعد التأكد من امتصاص البشرة للكريم، يُترك حتى الصباح ثم يُغسل الوجه بعد الاستيقاظ من النوم.

وصفة الكريم الليلي الثاني

يتكون الكريم من المقادير التالية:

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

10 نقاط من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E أو يُمكن استخدام ثلاثة كبسولات من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من جل الالوفيرا أو جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام

يُحضر وعاء ثم يتم إضافة مقدار زبدة الشيا ثم يتم وضع الوعاء على حمام مائي ساخن حتي يتم ذوبان الزبدة، بعد ذلك يُضاف مقدار زيت جوز الهند وزيت الأرجان وزيت فيتامين E وجل الالوفيرا، ثم يتم مزج المكونات جيدا حتى تتجانس تماما، يُحفظ الكريم في علبة زجاجية ويوضع في الثلاجة صالح للاستخدام لمدة أسبوع، قبل النوم علي بشرة نظيفة يتم دهن الكريم علي الوجه بالكامل وأيضا دائرة العينين والرقبة واليدين، مع عمل مساج خفيف لتمتص البشرة الكريم، ثم يُترك للصباح قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

وننصحك سيدتي باستخدام هذا الغسول اليومي أيضا للعناية بالبشرة وتفتيحها بشكل دائم، ويمكنك الاعتماد على هذا الكريم الطبي أيضا في تبييض البشرة بشكل فعال لمن تعاني من الاسمرار والتصبغات بالبشرة، كما يمكنك تجربة كريم التخلص من التجاعيد تحت العين والهالات السوداء، كما يمكنك استعمال تلك الوصفة المذهلة في فصل الصيف للوقاية من أشعة الشمس وتقليل آثارها.

وفي نهاية موضوعنا نرجو أن نكون قد عرضنا كل المعلومات التي سوف تفيدك بالتأكيد إذا كنت تبحثين عن كريم ليلي طبيعي، حيث أن كل نوع من أنواع الكريمات الليلية التي قمنا بتحضرها معاً اليوم له مفعول السحر على بشرتك، يمكنك أن تجربي بنفسك ولن تخسري شئ فكلها مكونات طبيعية ليس لها أي أضرار جانبية على بشرتك، وندعوك أن تسردي لنا تجربتك في التعليقات وأي نوع من الكريمات قد قمت باستخدامه.