البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه باسهل مقادير موجوده بالبيت

البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه من أشهر الوجبات التي اشتهرت مؤخرًا ويفضلها الكثيرين، وهي أكلة سهلة وغير مكلفة ولا تحتاج وقت طويل لتحضيرها، فكثير من الأطفال لا يفضلون تناول البيض وتكون هذه هي الطريقة الأفضل لتناول البيض ولكن مع مكون يفضلونه وهو البطاطس، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معًا على طريقة عمل فطيرة البطاطس بكل سهولة وبمكونات من مطبخك. البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه : البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه : طريقة عمل فطيرة البطاطس بالبيض:- المقادير:- ثمرتين من البطاطس.

بيضتين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسمر.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الببريكا.

رشة شطة.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

زيت نباتي. خطوات التحضير:- خطوات التحضير:- نقوم أولا بغسل البطاطس بشكل جيد ونقشرها ونبشرها جيدًا ونصفيها من الماء تمامًا. ثم نحضر وعاء ونضع به البيض ونضيف له الفلفل الأسمر والملح والكمون والشطة والببريكا وملعقتين زيت، ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ونخفقها مع البيض جيدًا. ثم نضع هذا الخليط على البطاطس التي قمنا ببشرها ونقلبهم معًا لمدة لا تقل عن دقيقتين. ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى هذا الخليط مع الاستمرار في التقليب. ثم نحضر صينية غير قابلة للالتصاق وندهنها باستخدام كمية بسيطة من الزيت ونضع نصف الكمية من الخليط ونوزعه بشكل متساوي. ثم نضع الجبنة الموتزاريلا ونوزعها جيدًا، ونقوم بإضافة الكمية المتبقية من الخليط. ثم نضع الصينية على النار ونغطيها، بحيث تكون النار هادئة ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ثم نقلب الفطيرة على الناحية الأخرى لتنضج تمامًا، ثم نرفع الصينية من على النار ونضع الفطيرة في طبق تقديم كبير.

ملحوظة هامة:-

يمكن إضافة مكونات على حسب ذوقك ورغبتك، مثل أي نوع من الجبنة أو الفلفل الرومي أو شرائح الزيتون على وجه الفطيرة. الوسوم

البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه من أشهر الوجبات التي اشتهرت مؤخرًا ويفضلها الكثيرين، وهي أكلة سهلة وغير مكلفة ولا تحتاج وقت طويل لتحضيرها، فكثير من الأطفال لا يفضلون تناول البيض وتكون هذه هي الطريقة الأفضل لتناول البيض ولكن مع مكون يفضلونه وهو البطاطس، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معًا على طريقة عمل فطيرة البطاطس بكل سهولة وبمكونات من مطبخك. البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه : البطاطس بالبيض اجمل وجبة غداء اقتصاديه : طريقة عمل فطيرة البطاطس بالبيض:- المقادير:- ثمرتين من البطاطس.

بيضتين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسمر.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الببريكا.

رشة شطة.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

زيت نباتي. خطوات التحضير:- خطوات التحضير:- نقوم أولا بغسل البطاطس بشكل جيد ونقشرها ونبشرها جيدًا ونصفيها من الماء تمامًا. ثم نحضر وعاء ونضع به البيض ونضيف له الفلفل الأسمر والملح والكمون والشطة والببريكا وملعقتين زيت، ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ونخفقها مع البيض جيدًا. ثم نضع هذا الخليط على البطاطس التي قمنا ببشرها ونقلبهم معًا لمدة لا تقل عن دقيقتين. ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى هذا الخليط مع الاستمرار في التقليب. ثم نحضر صينية غير قابلة للالتصاق وندهنها باستخدام كمية بسيطة من الزيت ونضع نصف الكمية من الخليط ونوزعه بشكل متساوي. ثم نضع الجبنة الموتزاريلا ونوزعها جيدًا، ونقوم بإضافة الكمية المتبقية من الخليط. ثم نضع الصينية على النار ونغطيها، بحيث تكون النار هادئة ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة. ثم نقلب الفطيرة على الناحية الأخرى لتنضج تمامًا، ثم نرفع الصينية من على النار ونضع الفطيرة في طبق تقديم كبير.

ملحوظة هامة:-

يمكن إضافة مكونات على حسب ذوقك ورغبتك، مثل أي نوع من الجبنة أو الفلفل الرومي أو شرائح الزيتون على وجه الفطيرة.

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