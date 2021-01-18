أسهل وصفة عشاء اقتصادية متكاملة بدون لحوم طعمها ولا اروع جربيها الان

أسهل وصفة عشاء اقتصادية متكاملة بدون لحوم نحن نعلم كيف أصبح ثمن كليو اللحم والدجاج بالوقت الحالي وأصبحنا لن نتمكن من شرائها بشكل دائم، وفي الوقت ذاته نهتم بأن نحضر لأطفالنا وجبة غذائية متكاملة تحمل الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، ويوجد الكثير من الأطعمة الأخرى التي تمد الجسم بكافة ما يوجد باللحم والدجاج من فوائد وفيتامينات ومعادن هامة للجسم، ونحن اليوم جئنا لكم بطريقة عمل عشاء خفيف واقتصادي ولكنه يحمل عناصر غذائية هامة، ولا يأخذ منكي الكثير من المكونات ولا وقت طويل، تعالي معي لتتعرفي عليه بنفسك. أسهل وصفة عشاء اقتصادية متكاملة تحضير قالب البطاطس: أسهل وصفة عشاء اقتصادية متكاملة تحضير قالب البطاطس: المكونات: ثلاث ثمرات من البطاطس.

ملعقة من الزنجبيل المفروم.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

عوادن من البصل الأخضر.

ثوم مهروس.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من الببريكا.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق من الزبد.

القليل من الفلفل الأسود.

ثلاث بيضات. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية. نحضر صينية الكب كيك، وتبطن بورق الزبدة، وتقشر البطاطس ونقوم ببشرها وتوضع بمصفاة من البلاستيك. ونقوم بوضع مقلاة على النار على أن تكون متوسطة الحرارة ونضع بها البصل والثوم، والزنجبيل وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى أن يذبل البصل ويصبح لونه ذهبي فاتح. يرفع البصل من على النار ويترك حتى أن يبرد قليلاً، نقوم بوضع البصل المقلي والبطاطس والدقيق والبيكنج بودر والبيض والفلفل والملح والبهارات المشكلة بإناء عميق ويقلب ويترك حتى أن يثقل الخليط، نقوم بسكب الخليط في القوالب ونضع على الوجه مكعب زبدة على سطح كل قطعة، وندخل الصينية الفرن لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة، حتى أن تنضج ويتحول لونها للون الذهبي، ويتم تقديمها ساخنة وتوضع بقوالب البطاطس مع السلطات والخبز والمخللات والكاتشب وبألف هنا وشفا. الوسوم

أسهل وصفة عشاء اقتصادية متكاملة بدون لحوم نحن نعلم كيف أصبح ثمن كليو اللحم والدجاج بالوقت الحالي وأصبحنا لن نتمكن من شرائها بشكل دائم، وفي الوقت ذاته نهتم بأن نحضر لأطفالنا وجبة غذائية متكاملة تحمل الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، ويوجد الكثير من الأطعمة الأخرى التي تمد الجسم بكافة ما يوجد باللحم والدجاج من فوائد وفيتامينات ومعادن هامة للجسم، ونحن اليوم جئنا لكم بطريقة عمل عشاء خفيف واقتصادي ولكنه يحمل عناصر غذائية هامة، ولا يأخذ منكي الكثير من المكونات ولا وقت طويل، تعالي معي لتتعرفي عليه بنفسك. أسهل وصفة عشاء اقتصادية متكاملة تحضير قالب البطاطس: أسهل وصفة عشاء اقتصادية متكاملة تحضير قالب البطاطس: المكونات: ثلاث ثمرات من البطاطس.

ملعقة من الزنجبيل المفروم.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

عوادن من البصل الأخضر.

ثوم مهروس.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من الببريكا.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق من الزبد.

القليل من الفلفل الأسود.

ثلاث بيضات. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية. نحضر صينية الكب كيك، وتبطن بورق الزبدة، وتقشر البطاطس ونقوم ببشرها وتوضع بمصفاة من البلاستيك. ونقوم بوضع مقلاة على النار على أن تكون متوسطة الحرارة ونضع بها البصل والثوم، والزنجبيل وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى أن يذبل البصل ويصبح لونه ذهبي فاتح. يرفع البصل من على النار ويترك حتى أن يبرد قليلاً، نقوم بوضع البصل المقلي والبطاطس والدقيق والبيكنج بودر والبيض والفلفل والملح والبهارات المشكلة بإناء عميق ويقلب ويترك حتى أن يثقل الخليط، نقوم بسكب الخليط في القوالب ونضع على الوجه مكعب زبدة على سطح كل قطعة، وندخل الصينية الفرن لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة، حتى أن تنضج ويتحول لونها للون الذهبي، ويتم تقديمها ساخنة وتوضع بقوالب البطاطس مع السلطات والخبز والمخللات والكاتشب وبألف هنا وشفا.

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