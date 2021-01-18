طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وتبييضها في خلال أيام قليلة ومضمونة ونتائجها مذهلة‎ ، تعد مظهر الأظافر من الأشياء التي تعطي انطباع عنك وعن نظافتك الشخصية وعلى الحالة الصحية والتي تعطي جمال خاص لليد ومظهر جذاب وجميل، ولكن بعض من السيدات يعاني من مشاكل متعلقة بالأظافر: مثل وجود ضعف وتشقق وغمقان الأظافر والتكسير وعدم نمو الأظافر، تهتم معظم السيدات بمظهرأظافرها، وسوف نعرض لكم طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وتبييضها في خلال أيام قليلة ومضمونة ونتائجها مذهلة‎ .

وصفات تطويل الأظافر وتقويتها وتبييضها باستخدام اليمون

عليكي أولا يوميا أن تضعي عصير اليمون على أظافرك لمدة 10 دقائق وتكرار هذه الطريقة من 2-3 مرات في اليوم فاليمون يقوي الأظافر و يمنع تكسيرها و يحافظ علي نظافتها، و أن أمكنك من وضع الليمون كل ما أتاح إليك ضعي فانه مفيد ولا ضرر منه

طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وتبييضها باستخدام زيت الزيتون

عليك أن تقومي بوضع القليل علي أظافرك من زيت الزيتون لتقوية الأظافر يعمل زيت الزيتون على تغذية أظافرك وترطيبها وإصلاح التشقق منها، فضعي علي أظافرك و ما حولها و يفضل بتكرار يوميا و مرة قبل النوم لترك الزيت أطول وقت ممكن.

طريقة تطويل الأظافر وتقويتها وتبييضها باستخدام خل التفاح

خل التّفاح يعالج الأظافر الضعيفة التي تتعرض للكسر بسهولة مما يقلل من طولها و شكلها المنظم، فانه يحتوي على العناصر الغذائية التي تعمل على تغذية الأظافر، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، بالإضافة إلى حمض الماليك، وحمض الخليك الذي يعمل على مكافحة التهابات الأظافر،فعليكي فقط نقع أظافرك لعدة دقائق ثم شطفها و كرريها كل ما أتيح أليك عمل هذه الخلطة

طريقة تبيض الأظافر

عليكي اولا فقط وضع قليل من المياه الدافئة و كمية من معجون الاسنان في وعاء واحد ثم نقع الاظافر لعدة دقائق ثم اشطفي اظافرك، امزجي القليل من عصير الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم ضعي الخليط على أظافرك واتركيه لمدة عشر دقائق بعدها، شطفي يديك بالماء الدافئ.

طريقة ترطيب الأظافر

من المهم الترطيب اليومي فيوجد مستحضرات طبية و طبيعية تعمل علي ترطيب اليد بالكامل باللاظافر و عليك الابتعاد عن مزيل المناكير و أن تعرضي أظافرك لكثير من المياه فتجعليها اكثر ضعفا و قابليه للكسر، كما عليكي أن تتجنبي إزالة الزوائد الجلدية المحيطة بالأظافر، فهذا قد يترك جذر الظفر مكشوفاً وعرضته للالتهابات وضعف. لذا،عليكي فقط بترطيب الجلد المحيط بالظفر وعدم إزالته