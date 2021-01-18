قناع التفتيح للعرايس لتفتيح وتبييض الوجه وشد البشرة وتصغيرالمسامات نتيجة فورية  

قناع التفتيح للعرايس لتفتيح وتبييض الوجه وشد البشرة كثير من النساء ليس لديهم هذه الرؤية الكافية على أهمية استخدام المواد الطبيعية التي نقوم باستخدامها داخل المنزل في القضاء على بعض مشاكل البشرة، والشعر بذلك سوف نتحدث اليوم عن الطريقة الفعالة التي يمكن أن يقوم بها والتي سوف نحصل على نتائج مبهرة في خلال ايام فقط، من هذه الوصفات العالية، التى تعمل على تفتيح البشرة، والتي تتميز في القضاء على المسام الواسعة، تعمل على تفتيح الاماكن الداكنة بكل أمان دون حدوث أي ضرر أو مشاكل للجلد إذا قمت باتباع هذه الوصفات سوف تكون بتكرارها دائما بشكل مستمر بسبب النتائج التي تحصل عليها.

النشا يعمل على توحيد لون البشرة، وتفتيحها والتخلص من المناطق الداكنة الموجودة بها بالإضافة إلى استخدام ماء الورد التي لديها خصائص العديدة في القضاء تصبغات البشرة، وازالة الشوائب عند اضافته سوف نحصل على مزيج رائع بالإضافة إلى الطماطم التي تحتوي على مواد فعالة في التخلص من البقع الداكنة، والهالات السوداء في هذا الوقت يعمل على تفتيحها في وقت قياسي سوف يجعلنا نستغني عنك افضل مستحضرات التجميل التي كنا لاستخدامها في يوم ما.

النشا والطماطم وماء الورد اللي يليق العديد من المميزات فهو يقضي على الخلايا الميته في الوجه، والتي تتسبب بشكل غير لائق للبشرة

كما أنه يعمل على تقليل المسام الواسعة.

هذا الماسك يعمل على شد البشرة بشكل جيد، ويقضي على الجفاف الناتج من استخدام مستحضرات التجميل.

كما أن النشا وماء الورد يعمل عليها نضارة البشرة و تقشيرها.

بالاضافة إلى استخدام الطماطم فهو يعمل على التخلص من الشوائب التي تتواجد دائما في البشرة.

المكونّات

ملعقة من النشا.

ملعقة عصير طماطم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة من عسل النحل.