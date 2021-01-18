وصفات طبيعية لصبغ الشعر بجميع الألوان” أشقر أحمر أسود” أحسن من الصالونات

وصفات طبيعية لصبغ الشعر، إذا كنت من عشاق التميز و تحبين تغيير لون الشعر بشكل مستمر فهذا المقال سوف يناسبك تماما، فمن خلاله سوف نقدم اليكي أقوى الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها صبغ الشعر باللون المفضل سواء كان صبغ الشعر باللون الأسود أو صبغ الشعر باللون الأحمر أو صبغه الشعر باللون الأشقر وغيره من الألوان، وكل ذلك بمواد طبيعية موجودة في مطبخك و بدون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية مضره بالشعر.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر

إذا كنت تعانين من وجود شعر ابيض وتريدين إخفاؤه، أو إذا كنت تمتلكين لون شعر اشقر وتريدين صبغ الشعر باللون الأسود فتابعي الخطوات التالية:

احضري ثلاث أكياس من الشاي الأسود وقومي بغليها في كوب ونصف من الماء، ثم اتركي الخليط لكي يبرد، بعد ذلك ضعيه على الشعر المراد صبغه واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة، بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب وكرري هذه الصبغة مرة واحدة في الأسبوع، وبعد مرور شهر واحد سوف تحصلين على شعر اسود داكن بدون استخدام أي مواد كيميائية.

صبغ الشعر باللون الأشقر طبيعيا

احضري خمس ملاعق من البابونج المجفف وضعيهم في لتر من الماء، ويترك هذا الخليط على نار هادئة حتى يغلي جيدا، بعد ذلك أضيفي إليه 2 ملعقة من عصير الليمون أو عصير البرتقال وثلاث ملاعق من زيت الزيتون، وقومي بمزج الخليط جيدا وضعيه على الشعر واتركيه لمدة ساعة كاملة ثم اجلسي واعرضي شعرك لأشعة الشمس لمده لا تقل عن نصف ساعة، ثم يشطف بالماء الفاتر سوف تلاحظين اكتساب شعرك للون الأشقر

صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعيا

إذا كنت من عشاق اللون الأحمر يمكنك صبغ الشعر بدون أي صبغات كيميائية، بهذه الطريقة: احضري ملعقة واحدة من أوراق الكركديه المطحونة وضعيها مع ملعقة من زيت الزيتون، وقومي بمزج الخليط جيدا وضعيه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم قومي بتكرار العملية ثلاث مرات أسبوعيا و يراعى شطف الشعر بالقليل من الماء والخل حتى يثبت اللون الأحمر.