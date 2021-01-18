 تنظيف البشرة بالبخار وبافضل طريقة صحيحه لتطبيقها بالمنزل باسهل الطرق

تنظيف البشرة بالبخار وبافضل طريقة صحيحه تتعرض البشرة للكثير من الأتربة التي تتغلغل وتستقر في المسام، ويؤدي ذلك إلى انسداد المسام وظهور البثور والرؤوس البيضاء والسوداء، ولذلك يجب القضاء على هذه الشوائب من خلال عمل حمام بخار لتنظيف البشرة بشكل جيد، حيث يساعد هذا البخار على تعرق الوجه مما يؤدي إلى إخراج كل الأوساخ المتراكمة في البشرة، كما أنه يساعد على إزالة الجلد الميت وزيادة نضارة البشرة ونعومتها. حمام البخار لتنظيف البشرة:- حمام البخار لتنظيف البشرة:- المكونات:- وعاء كبير.

أربع أكواب من الماء.

غسول للبشرة.

وعاء من الزجاج.

أعشاب جافة.

زيت لوز.

فوطة نظيفة.

عسل نحل.

كريم مرطب.

قطعة قطن طبي. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر الوعاء ونضع به الماء، ثم نضع الوعاء على نار عالية حتى يغلي تمامًا. ثم ننظف الوجه باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة، ثم نجفف الوجه بفوطة نظيفة. ثم نضع الماء في وعاء من الزجاج، ثم نقوم بإضافة الأعشاب الجافة في الماء مع بضع قطرات من زيت اللوز. ثم نضع الفوطة أعلى الرأس مثل الخيمة وننحني قليلاً حتى يصبح الوجه فوق الوعاء الزجاجي، وذلك لكي يصل البخار المتصاعد من الوعاء إلى الوجه. ثم نستمر على هذا الوضع لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع الحرص على غلق العينين حتى لا يؤثر البخار على العين. ثم نقوم بعمل قناع من عسل النحل على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر. ثم نضع تونر للوجه باستخدام قطعة قطن طبي، ثم نضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة، حيث أن البخار يتسبب في جفاف الجلد.

ملحوظة هامة:-

لابد من ترك مسافة كافية بين الوجه ووعاء الماء الساخن، وذلك لأن البخار الذي يخرج من الماء من الممكن أن يؤدي إلى حرق البشرة والتهابها. طريقة التحضير والتطبيق:-

تنظيف البشرة بالبخار وبافضل طريقة صحيحه تتعرض البشرة للكثير من الأتربة التي تتغلغل وتستقر في المسام، ويؤدي ذلك إلى انسداد المسام وظهور البثور والرؤوس البيضاء والسوداء، ولذلك يجب القضاء على هذه الشوائب من خلال عمل حمام بخار لتنظيف البشرة بشكل جيد، حيث يساعد هذا البخار على تعرق الوجه مما يؤدي إلى إخراج كل الأوساخ المتراكمة في البشرة، كما أنه يساعد على إزالة الجلد الميت وزيادة نضارة البشرة ونعومتها. حمام البخار لتنظيف البشرة:- حمام البخار لتنظيف البشرة:- المكونات:- وعاء كبير.

أربع أكواب من الماء.

غسول للبشرة.

وعاء من الزجاج.

أعشاب جافة.

زيت لوز.

فوطة نظيفة.

عسل نحل.

كريم مرطب.

قطعة قطن طبي. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر الوعاء ونضع به الماء، ثم نضع الوعاء على نار عالية حتى يغلي تمامًا. ثم ننظف الوجه باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة، ثم نجفف الوجه بفوطة نظيفة. ثم نضع الماء في وعاء من الزجاج، ثم نقوم بإضافة الأعشاب الجافة في الماء مع بضع قطرات من زيت اللوز. ثم نضع الفوطة أعلى الرأس مثل الخيمة وننحني قليلاً حتى يصبح الوجه فوق الوعاء الزجاجي، وذلك لكي يصل البخار المتصاعد من الوعاء إلى الوجه. ثم نستمر على هذا الوضع لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع الحرص على غلق العينين حتى لا يؤثر البخار على العين. ثم نقوم بعمل قناع من عسل النحل على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر. ثم نضع تونر للوجه باستخدام قطعة قطن طبي، ثم نضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة، حيث أن البخار يتسبب في جفاف الجلد.

ملحوظة هامة:-

لابد من ترك مسافة كافية بين الوجه ووعاء الماء الساخن، وذلك لأن البخار الذي يخرج من الماء من الممكن أن يؤدي إلى حرق البشرة والتهابها. طريقة التحضير والتطبيق:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيف البشرة بالبخار وبافضل طريقة صحيحه لتطبيقها بالمنزل باسهل الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.