طريقه عمل جاتوه الشيكولاتة القطني في 5 دقائق أسهل وأسرع جاتوه شكولاتة

طريقه عمل جاتوه الشيكولاتة القطني في 5 دقائق يعتبر الجاتوه بكافة أنواعه من أشهر أنواع الحلوى التي يتم تقديمها في الكثير من المناسبات مثل أعياد الميلاد والأفراح وغيرها، وتكون بنكهات متنوعة مثل الشيكولاتة والكارميل والكيك، ونحن نعشقه بكافة أنواعها لأنها تحمل مذاق خاص ولذيذ، ويتم تزينها بقطع الفاكهة مثل الكرز والتفاح والمانجو والفراولة والكرز، كما أنه يتميز بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة للغاية، لذا حرصنا اليوم أن نتعرف معاً على طريقة عمل جاتو الشيكولاتة بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة من الخارج. طريقة عمل جاتوه الشيكولاته طريقة عمل جاتوه الشيكولاته إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجاتوه في المنزل بطعم رائع وبأقل تكلفة:

المكونات: كوبان من الدقيق.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

4 حبات من البيض.

4/3 كوب من الحليب.

4/3 كوب من الشيكولاته الخام.

ملعقة فانيليا سائلة.

القليل من الملح.

نصف ملعقة بيكربونات.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مكونات الصوص:

نصف كوب من الزبدة.

مربى فراولة.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ربع كوب من الحليب.

قطع فراولة.

كوبان من السكر. طريقة التحضير: نبدأ بتسخين الفرن على درجة جرارة المئوية. نحضر إناء عميق نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر مع بيكربونات الصودا والملح وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً. نقوم بفصل بياض البيض في وعائين مختلفين، ويترك جانباً. على نار متوسطة نقوم بإذابة الشيكولاتة على حمام من الماء الساخن، وتقلب من حين لآخر حتى تذوب. في إناء آخر نقون بوضع الزبدة والسكر وتخفق بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن 3 دقائق. نقوم الآن بإضافة صفار البيض ويخفق بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام كريمي ويتم خفق المكونات بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق، نقوم بإضافة الفانيليا والشيكولاتة المذابة مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات. نقوم الآن بإضافة الدقيق بالتبادل مع الحلي دون التوقف في الخفق، ونقوم بوضع بياض البيض والملح حتى أن نحصل على قوام كريمي. نسكب الكيك في صينين بحجم متساوي. توضع الصواني بالفرن وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم تخرج وتترك حتى تبرد.

في إناء نقوم بخلط مكونات الصوص معاً ونضع الجاتوه وتدهن بالمربى ويوزع عليه قطع الفراولة ونضع طبقة الكيك الأخر وتغطى بالصوص وتوضع في الثلاجة. الوسوم

طريقه عمل جاتوه الشيكولاتة القطني في 5 دقائق يعتبر الجاتوه بكافة أنواعه من أشهر أنواع الحلوى التي يتم تقديمها في الكثير من المناسبات مثل أعياد الميلاد والأفراح وغيرها، وتكون بنكهات متنوعة مثل الشيكولاتة والكارميل والكيك، ونحن نعشقه بكافة أنواعها لأنها تحمل مذاق خاص ولذيذ، ويتم تزينها بقطع الفاكهة مثل الكرز والتفاح والمانجو والفراولة والكرز، كما أنه يتميز بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة للغاية، لذا حرصنا اليوم أن نتعرف معاً على طريقة عمل جاتو الشيكولاتة بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة من الخارج. طريقة عمل جاتوه الشيكولاته طريقة عمل جاتوه الشيكولاته إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجاتوه في المنزل بطعم رائع وبأقل تكلفة:

المكونات: كوبان من الدقيق.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

4 حبات من البيض.

4/3 كوب من الحليب.

4/3 كوب من الشيكولاته الخام.

ملعقة فانيليا سائلة.

القليل من الملح.

نصف ملعقة بيكربونات.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مكونات الصوص:

نصف كوب من الزبدة.

مربى فراولة.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ربع كوب من الحليب.

قطع فراولة.

كوبان من السكر. طريقة التحضير: نبدأ بتسخين الفرن على درجة جرارة المئوية. نحضر إناء عميق نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر مع بيكربونات الصودا والملح وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً. نقوم بفصل بياض البيض في وعائين مختلفين، ويترك جانباً. على نار متوسطة نقوم بإذابة الشيكولاتة على حمام من الماء الساخن، وتقلب من حين لآخر حتى تذوب. في إناء آخر نقون بوضع الزبدة والسكر وتخفق بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن 3 دقائق. نقوم الآن بإضافة صفار البيض ويخفق بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام كريمي ويتم خفق المكونات بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق، نقوم بإضافة الفانيليا والشيكولاتة المذابة مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات. نقوم الآن بإضافة الدقيق بالتبادل مع الحلي دون التوقف في الخفق، ونقوم بوضع بياض البيض والملح حتى أن نحصل على قوام كريمي. نسكب الكيك في صينين بحجم متساوي. توضع الصواني بالفرن وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم تخرج وتترك حتى تبرد.

في إناء نقوم بخلط مكونات الصوص معاً ونضع الجاتوه وتدهن بالمربى ويوزع عليه قطع الفراولة ونضع طبقة الكيك الأخر وتغطى بالصوص وتوضع في الثلاجة.

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