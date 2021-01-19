التخلص من الشعر تحت الجلد بأبسط الطرق المنزلية والوصفات الطبيعية ، ظهور الشعر تحت الجلد من اكثر الأشياء التي تزعج السيدات فهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الشعر الذي يظهر تحت الجلد ومنها ما هو طبي ومنها أيضا طرق منزليه يستطيع أي شخص القيام بها من أي مضاعفات ولا تحتاج إلى مبالغ باهظه وعموما لا يحتاج الشعر تحت الجلد علاج . وسوف تعرف من خلال هذا المقال عن طرق الوقاية منه وأسباب ظهوره.

التخلص من الشعر تحت الجلد بأبسط الطرق المنزلية والوصفات الطبيعية

هناك العديد من الطرق لإزالة هذا الشعر من تحت الجلد سوف نتعرف علي الوصفات والطرق الآن وأيضا سوف نتعرف علي أسباب نمو هذا الشعر تحت الجلد

تعرف علي أسباب نمو الشعر تحت الجلد

هو عباره عن شعر ولكنه ينمو تحت الجلد وليس خارج الجلد أو خلال. وهناك أسباب تؤدي إلى ذلك سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا هذا :

الحلاقة بالشفرة من اكثر الأشياء التي تسبب ظهور الشعر تحت الجلد فهي تعمل على قص الشعر الناعم وترك الشعر الخشن تحت الجلد.

يوجد الشعر الزائد تحت الجلد عند الأشخاص الذين يمتلكون شعر الخشن أو المجعد.

الجلد الميت يسد بصيلات الشعر وهذا يجبر الشعر على النمو للداخل.

هناك بعض الأشخاص الذين يمتلكون هرمونات عاليه فيجعل أجسامهم عرضه لنمو الشعر تحتا الجلد

كيفيه التخلص من الشعر تحت الجلد

يمكن إزالة الشعر تحت الجلد بعد نموه خارجه بكل سهوله و يسر و لكن هناك بعض الحالات التي تحتاج لتدخل الأطباء ومن العلاجات المتوفرة ما يلي .

طريقه الحلاقة الجيدة.

إزالة الشعر على الطريق شكلك صغير وقلع الشعر.

من الممكن ان تحقق افضل النتائج ما العلاج المركب ولكن من الأفضل استشاره طبيب من الأطباء الجلدية

مزيل الشعر الكيميائي

يمكن الوزيرات الشعر الكيميائية التفكك تركيبه الشعر مما يجعلها سهله الحلاقة ومن الأفضل ان يتم استخدامها كل يومين أو ثلاثة أيام حتى لا تتعرض إلى تهيج الجلد.

الليزر والتحليل الكهربائي

إزاله الشعر بالليزر تمنع ظهور الشعر تحت الجلد كما انه يعمل على تقليل عدد الشعر بشكل دائم فهو علاج فعال وامن لكنه يوجد له مضاعفات جانبيه تعمل على تصبغ الجلد هو يكون مكلفا وبطيء وممل ويحتاج إلى جلسات متعددة

طريقه التخلص من الشعر الزائد والنقط السوداء تحت الجلد

غاليا ما يظهر الشعر تحت الجلد بعد الحلاقة مباشره في عندما يتراكم الجلد الميت يصعب ظهور الشعر ولكن يمكنك التخلص من الشعر الزائد من خلال وصفات سهله وسريعه وغير مكلفه.