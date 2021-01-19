لعشاق القهوة طريقة بسكويت القهوة اللذيذ بطريقة سهلة وطعم روعه

لعشاق القهوة طريقة بسكويت القهوة من أهم المشروبات الساخنة التي نحرص على تناولها كل صباح القهوة، التي تداول بكافة أنحاء العالم، ويوجد الكثير من البيوت التي لا نستغنى عنها في حياتنا اليومية، واليوم جئنا لكم بوصفة بسيطة لعمل بسكويت القهوة اللذيذ التي يتم تحضيره على وجبة الإفطار، أو يتم تناوله مع الشاي بالمساء، على أن يتم تحضيرها بالكثير من الوصفات، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت القهوة بخطوات سهلة وأقل مكونات ولكن الطعم لا يوجد له مثيل. لعشاق القهوة طريقة بسكويت القهوة لعشاق القهوة طريقة بسكويت القهوة إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسكويت بطعم رائع ومكونات موجودة في منزلك:

المكونات: نصف كوب من الزيت النباتي.

4/3 كوب من السكر البودرة.

كوبان وربع من الدقيق.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من النسكافيه.

ملعقة من النسكافيه.

بيضة.

القليل من الملح.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين من الكاكاو. طريقة التحضير: طريقة سهلة لعمل بسكويت القهوة نقوم بطحن السكر في محضر الطعام، حتى أن نحصل على بودر. في إناء عميق نقوم بوضع الزبدة مع الزيت وتخلط كافة المكونات سوياً بشكل جيد بالخلاط الكهربائي حتى أن تتجانس المكونات معاً. نقوم بإضافة السكر وتخلط المكونات معاً من جديد، ومن ثم نضيف البيض والفانيليا ويتم خلط المكونات بشكل جيد. نقوم بإضافة الدقيق بإناء آخر ثم نقوم بإضافة النسكافيه والبكينج بودر وتقلب المكونات معاً حتى أن نتأكد من التجانس التام، ومن ثم نقوم بسكب مزيج الزبدة وتعجن المكونات سوياً. يتم تشكيل العجين على هيئة حبات البن وتوضع بصينية وتوضع بالفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك حتى أن تبرد وتوزع على أطباق التقديم وتتناول ساخنة مع الشاي أو العصائر والقهوة. طريقة التحضير: الوسوم

لعشاق القهوة طريقة بسكويت القهوة من أهم المشروبات الساخنة التي نحرص على تناولها كل صباح القهوة، التي تداول بكافة أنحاء العالم، ويوجد الكثير من البيوت التي لا نستغنى عنها في حياتنا اليومية، واليوم جئنا لكم بوصفة بسيطة لعمل بسكويت القهوة اللذيذ التي يتم تحضيره على وجبة الإفطار، أو يتم تناوله مع الشاي بالمساء، على أن يتم تحضيرها بالكثير من الوصفات، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت القهوة بخطوات سهلة وأقل مكونات ولكن الطعم لا يوجد له مثيل. لعشاق القهوة طريقة بسكويت القهوة لعشاق القهوة طريقة بسكويت القهوة إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسكويت بطعم رائع ومكونات موجودة في منزلك:

المكونات: نصف كوب من الزيت النباتي.

4/3 كوب من السكر البودرة.

كوبان وربع من الدقيق.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من النسكافيه.

ملعقة من النسكافيه.

بيضة.

القليل من الملح.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين من الكاكاو. طريقة التحضير: طريقة سهلة لعمل بسكويت القهوة نقوم بطحن السكر في محضر الطعام، حتى أن نحصل على بودر. في إناء عميق نقوم بوضع الزبدة مع الزيت وتخلط كافة المكونات سوياً بشكل جيد بالخلاط الكهربائي حتى أن تتجانس المكونات معاً. نقوم بإضافة السكر وتخلط المكونات معاً من جديد، ومن ثم نضيف البيض والفانيليا ويتم خلط المكونات بشكل جيد. نقوم بإضافة الدقيق بإناء آخر ثم نقوم بإضافة النسكافيه والبكينج بودر وتقلب المكونات معاً حتى أن نتأكد من التجانس التام، ومن ثم نقوم بسكب مزيج الزبدة وتعجن المكونات سوياً. يتم تشكيل العجين على هيئة حبات البن وتوضع بصينية وتوضع بالفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك حتى أن تبرد وتوزع على أطباق التقديم وتتناول ساخنة مع الشاي أو العصائر والقهوة. طريقة التحضير:

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