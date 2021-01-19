طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير في دقائق بدون فرن ، في اغلب الأوقات نحتاج ألي حلويات، ولكن الوقت والصعوبة في طريقة تحضير تكون عائق، ولكن اليوم نقدم لكم حلي بمذاق رائع وطريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير في دقائق بدون فرن.طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير
سنتعرف علي مقادير ومكونات الحلي سريعة التحضير بدون فرن وفي 3 دقائق و 4 مكونات فقط موجوده في كل مطبخ.
- 3 كوب من الحليب.
- 1 باكيت من الكريم كراميل.
- 1 معلقه نشا .
- 3 معالق من السكر.
في ثلاث خطوات فقط اصنعي اشهي حلوى ب 4 مكونات لا تتطلب الوقت لأعدادها.
- في وعاء علي نار متوسطة ضعي تلك المكونات مع التحريك المستمر علي النار حتى الغليان.
- فرغي الخليط في اكواب .
- ادخليهم الي الثلاجه حتى يتماسكوا.
صوص الشيكولاتة طبقة علي وش الكريم كراميل تعطيها طعم رائع ومميز وباستخدام مكونين فقط لا اكثر.
- 150 جرام من الشيكولاتة.
- علبة من القشطة ويمكنك استبدالها ب علبة من الزبادي.
- علي نار هادئه قومي بتسييح الشيكولاتة وضيفي عليها القشطة او الزبادي المستخدمة وقومي بمزجهم معا جيدا
- ضعي طبقه من الخليط علي اكواب الكريم كراميل بعد تبريدتهم .
- ويمكنك تزيين الكوب ب رشة من الشيكولاتة المبشورة.
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طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير في دقائق بدون فرن ، في اغلب الأوقات نحتاج ألي حلويات، ولكن الوقت والصعوبة في طريقة تحضير تكون عائق، ولكن اليوم نقدم لكم حلي بمذاق رائع وطريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير في دقائق بدون فرن.طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة التحضير
سنتعرف علي مقادير ومكونات الحلي سريعة التحضير بدون فرن وفي 3 دقائق و 4 مكونات فقط موجوده في كل مطبخ.
- 3 كوب من الحليب.
- 1 باكيت من الكريم كراميل.
- 1 معلقه نشا .
- 3 معالق من السكر.
في ثلاث خطوات فقط اصنعي اشهي حلوى ب 4 مكونات لا تتطلب الوقت لأعدادها.
- في وعاء علي نار متوسطة ضعي تلك المكونات مع التحريك المستمر علي النار حتى الغليان.
- فرغي الخليط في اكواب .
- ادخليهم الي الثلاجه حتى يتماسكوا.
صوص الشيكولاتة طبقة علي وش الكريم كراميل تعطيها طعم رائع ومميز وباستخدام مكونين فقط لا اكثر.
- 150 جرام من الشيكولاتة.
- علبة من القشطة ويمكنك استبدالها ب علبة من الزبادي.
- علي نار هادئه قومي بتسييح الشيكولاتة وضيفي عليها القشطة او الزبادي المستخدمة وقومي بمزجهم معا جيدا
- ضعي طبقه من الخليط علي اكواب الكريم كراميل بعد تبريدتهم .
- ويمكنك تزيين الكوب ب رشة من الشيكولاتة المبشورة.
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