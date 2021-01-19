كريم منزلي فوري لفرد الشعر المجعد في دقائق وجعله رطب سلس كالحرير

كريم منزلي فوري لفرد الشعر المجعد في دقائق وجعله رطب الملمس وسلس كالحرير، إذا كنت تعانين من تجعيدات في شعرك بصفة مستمرة بحيث تجدين صعوبة بالغة في تمشيط شعرك دون تعريضه للتساقط بغزارة، وإذا كان شعرك يعاني من الجفاف المستمر وقلة قدرته على امتصاص السوائل، إليك وصفتين طبيعيتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد وترطيب الشعر الجاف ومنحه لمعانا طبيعيا وشكل جذاب، كل منهما أثبتت نجاحا كبيرا في محاربة تجعد الشعر وتنعيم الشعر بشكل فعال للغاية من أول استخدام، يمكنك استعمال أي من الخلطتين بشكل آمن تماما على شعرك فكل منهما مكون من عناصر طبيعية 100%.

كريم منزلي فوري لفرد الشعر المجعد

هذه الخلطة تعتبر كيراتين طبيعي لتغذية الشعر وفرد الأطراف المتقصفة وأطراف الشعر التالفة، حيث تغذي البصيلة من الجذور إلى الأطراف وتقوم بتغليفه بطبقة بروتين تحمي الشعر من التلف، كما أن تلك الخلطة تعالج الشيب المبكر وتزيد من كثافة الشعر بشكل طبيعي، احضري 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الاملا، 8 ملاعق من زيت الزيتون الأصلي، ملعقة كبيرة من زيت الخروع، ملعقتين من السمسم، 6 ملاعق من زيت جوز الهند، ، ملعقتين كبيرتين من الحلبة.

لتحضير تلك الخلطة الرائعة قومي بصب الزيوت معا في زجاجة لها غطاء محكم، ثم قومي بوضع بذور الحلبة والسمسم ومسحوق الاملا في الزجاجة ثم قومي بتغطية الزجاجة ورجها بشكل جيد لخلط المكونات سوياً، بعد ذلك قومي بتغطية الزجاجة بغطاء قماشي أسود اللون وحفظها بعيدا عن الضوء والحرارة لمدة أسبوع، بعد مرور أسبوع يمكنك استعمال الخلطة على شعرك مع تدليك فروة رأسك بالخلطة أثناء الاستخدام، اتركي الخلطة على شعرك لمدة ساعة ونصف وأثناء ذلك غطي شعرك بفوطة ساخنة لتفتيح المسامات في فروة الرأس، بعد مرور تلك الفترة اغسلي شعرك بشامبو طبيعي من نوع جيد.

تنعيم وترطيب الشعر الخشن

هذه الخلطة تجعل الشعر مهما كانت درجة خشونته سلس وانسيابي مثل الحرير ورطب الملمس في أقل من ساعتين، أيضا تقوي الشعر من الجذور وحتى الأطراف وتمنحه لمعانا طبيعياً وتناسب كل الأعمار، وهي تتكون من 5 ملاعق من حليب جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، حبة بيضة واحدة، نصف ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E أو زيت الخردل، وبعد خلط المقادير السابقة والحصول على قوام كريمي متجانس للخلط، يتم فرد الخلطة على الشعر مع تمشيطه وتغليفه بالخلطة عدة مرات ومن ثم تغطيته بوعاء بلاستيكي لمدة ساعة ونصف، وبعد يتم غسل الشعر بالماء أولا ثم بالشامبو المناسب.