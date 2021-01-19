بطريقة الخبراء.. اعرفي الطريقة الصحيحة لتنظيف الموبايل عشان تتجنبي أنه ينقلك الفيروسات والجراثيم 

معظمنا بقي مدمن للموبايل وبنستخدمه كتير كوسيلة ترفيه أو عشان بنخلص شغل بس مفكرتيش قبل كده إن ممكن يكون مليان جراثيم من اللي بنتعرضلها يوميا، في قسم الأحياء الدقيقة في جامعة أريزونا لقوا إن الموبيلات ممكن تكون أقذر عشر مرات من التواليت ومع وجود فيروس كورونا ممكن يفضل علي سطح موبايلك 3 أيام فدي حاجه مُرعبة لأن فيه دراسات بتقول إن الشخص العادي ممكن الموبايل يلمس وشه حوالي 23 مرة في الساعة عشان كده فيه نصايح بسيطة عشان تنظفي بيها موبايلك وتعقميه كويس.، اعرفي الطريقة الصحيحة لتنظيف الموبايل عشان تتجنبي أنه ينقلك الفيروسات والجراثيم

المناديل المبللة أفضل طريقة

الطريقة الصحيحة لتنظيف الموبايل بأبسط مجهود هي إنك تمسحي الموبايل بمنديل مبلل أو منديل فيه كحول لأنه بيشيل الجراثيم والتراب وأي فيروسات أو عفن موجود علي الموبايل بتاعك وبمجرد ماتمسحي الشاشه نضفي الجزء اللي قدام ووراء الشاشة، حاولي تتجنبي بخ الكحول أو الرذاذ بتاعه لأن الرطوبة ممكن تبوظ سماعة الموبايل وسوكيت الشاحن أو مكبر الصوت ده غير نظام الموبايل نفسه .

تقنية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

أما الطريقة الفعالة وبتكون أقل ضرر عشان تعقمي تليفونك هي باستخدامك للضوء فوق البفسجي لأن تم اكتشاف إنه بيقتل أكتر من 99% من البكتيريا والفيروسات في ثواني وده بدون أي حاجه مبيضة أو فيها حمض فبكده تكون أحسن طريقة لتعقيم أي جهاز الكتروني، الأشعة فوق البنفسجية مش بس للالكترونيات أثبتوا إنها كمان للمستشفيات والمختبرات عشان يحافظوا علي منشآتها متعقمه لسنين، أحدث جهاز للتعقيم هو جهاز UVLicht Sterilizer ، وهو UVLicht Box وهي أجهزة بتعقم الموبايلات بشكل آمن جدا وممكن ينضف أي عناصر سهل نلمسها وبنستخدمها كتير زي سماعات الموبايل والمفاتيح والمحافظ والساعات.

اعرفي كمان 10 اماكن بيحذروا منهم العلماء انك تحتفظي بالموبايل فيهم