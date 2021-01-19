لما تيجي تفكري تلبسي ايه وازاي يكون ستايلك الشتاء ده، افتكري دايماً انك مش مضطرة تركني هدوم السنة اللي فاتت واللي قبلها وتنزلي تصرفي مبالغ كبيرة عشان تجيبي قطع جديدة وعلى الموضة، بالعكس الشتاء بيعتبر موسم ممتاز عشان تجربي تنسقي قطع مختلفة مع بعض، جديدة مع قديمة أو حتى كلها من السنة اللي فاتت واللي قبلها، فلو خلصت منك الأفكار أو لو عندك قطع شتوية مختلفة وعايزة طرق جديدة تنسيقيها عشان تطلع على الموضة وشيك، ولو كنتي محجبة وبتدوري على ستايلات مناسبة للحجاب، اعرفي معانا في المقال ده نصايح وأفكار إزاي تعملي ستايلات الشتاء تكون مختلفة وشيك

للمحجبات.. نصايح وأفكار إزاي تعملي ستايلات الشتاء تكون مختلفة وشيك

الـ boots باختلاف أطوالها وستايلاتها جزء مهم من اللوك الشتوي ليكي، السنة دي وأي سنة.. عشان كده جربي تنسقيها بالشكل اللي تحبيه مع أكتر من ستايل لبس، على جيبة او مع كوت وجينز مثلا، وطبعا ماينفعش تهملي الشوز الرياضي “الكوتشي أو السنيكرز” باللون والستايل اللي تحبيه، لأنها عملية جداً وبتدفي وبتليق تقريباً على كل حاجة كاجوال سواء كانت كوت أو جينز أو جيبة.

الـ high knee boots كمان من القطع اللي بنحب نأكد عليها لأنها موضة جداً السنة دي، وعشان تلبسيها صح؛ جربي تلبسيهم مع كوت طويل مفتوح بلون جملي أو أسود، وكمان مع الفساتين القصيرة اللي طولها بيوصل لتحت الركبة.

نصايح عامة للـ styling خليها في بالك:

حافظي على ستايلك الخاص بيكي، مش مهم تشتري اللي على الموضة لو مش حاباه او لو مش ذوقك ومش مناسب لتفضيلاتك في اللبس وشكل جسمك.

الهدوم الشتوية غالية، لكن فكري فيها كاستثمار، ممكن تشتري جاكت غالي السنة دي لكن هيقعد معاكي سنين طويلة قدام بدل ما تضطري تشتري جاكت جديد كل سنة، وبكده تبقي وفرتي.

ودلوقتي شوفي معانا صور تديكي أفكار أكتر لستايلاتك الجاية..

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