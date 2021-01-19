تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية بماسك الخميرة وعلاج قوي للتجاعيد

تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية بماسك الخميرة أصبح امتلاء الخدود وتسمينها من ضمن الموضة التي تتميز في وقتنا هذا والتي يبحث عنها العديد من الفتيات والنساء لكي يصبح وجهم افضل وان الخدود الممتلئة ايضا تعطي شكل رائع للبشرة كما أنها تعطي مظهر مميز، وجذاب فبعض الأشخاص يقوموا باستخدام الفيلر، بالإضافة إلي بعض أدوات التجميل لتسمين الوجه، ولا يعلمون انها تعمل على تجاعيد البشرة فيما بعد ولكن الماسكات الطبيعية، بالاخص ماسك الخميرة يعمل على تفتيح خلايا الجلد وتسمين البشرة، وهو علاج قوي للقضاء على التجاعيد.

تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية

الخميرة وماء الورد الزبادي لتسمين الوجه

تميزت هذه الوصفة بأنها فعالة، وقوية ومن الوصفات التي تحافظ على البشرة وتعمل على نفخ الخدود و تحضيرها سهل ولا ياخذ أي وقت ويمكن ايضا أن تقومي بتطبيقها بشكل سريع

المكونات:-

اناء عميق.

2 ملعقة من الزبادي.

ماء ورد.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

الطريقة:-

يجب أن نقوم بغسيل البشرة جيدا للتخلص من أي زيوت أو بقايا مكياج في البشرة. يمكن أن نقوم بوضع الزبادي وماء الورد والخميرة في اناء. ونبدأ بدمجهم بشكل جيد. ناخذ هذا المزيج ونقوم بوضعه على الخدود بشكل دائري مع تدليك الخدود لمدة دقيقة. نترك هذا الماسك 10 دقائق أو حتى يجف نهائيا من على البشرة. نبدأ بغسل البشرة جيدة. نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل يوم النشا والخميرة والليمون لنفخ الخدود

عزيزتي التي تريد بشرة بيضاء، وسمينة في نفس الوقت يمكنك أن تطبقي هذه الوصفة لأن كل مكوناتها فعال في تفتيح وتسمين الخدود في وقت قياسي.

للحصول على بشرة بيضاء وسمينة:-

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون

طريقة تحضير الماسك:-