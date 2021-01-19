تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية بماسك الخميرة وعلاج قوي للتجاعيد

تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية بماسك الخميرة أصبح امتلاء الخدود وتسمينها من ضمن الموضة التي تتميز في وقتنا هذا والتي يبحث عنها العديد من الفتيات والنساء لكي يصبح وجهم افضل وان الخدود الممتلئة ايضا تعطي شكل رائع للبشرة كما أنها تعطي مظهر مميز، وجذاب فبعض الأشخاص يقوموا باستخدام الفيلر، بالإضافة إلي بعض أدوات التجميل لتسمين الوجه، ولا يعلمون انها تعمل على تجاعيد البشرة فيما بعد ولكن الماسكات الطبيعية، بالاخص ماسك الخميرة يعمل على تفتيح خلايا الجلد وتسمين البشرة، وهو علاج قوي للقضاء على التجاعيد.تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية
الخميرة وماء الورد الزبادي لتسمين الوجه
تميزت هذه الوصفة بأنها فعالة، وقوية ومن الوصفات التي تحافظ على البشرة وتعمل على نفخ الخدود و تحضيرها سهل ولا ياخذ أي وقت ويمكن ايضا أن تقومي بتطبيقها بشكل سريع
المكونات:-
- اناء عميق.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- ماء ورد.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
الطريقة:-
- يجب أن نقوم بغسيل البشرة جيدا للتخلص من أي زيوت أو بقايا مكياج في البشرة.
- يمكن أن نقوم بوضع الزبادي وماء الورد والخميرة في اناء.
- ونبدأ بدمجهم بشكل جيد.
- ناخذ هذا المزيج ونقوم بوضعه على الخدود بشكل دائري مع تدليك الخدود لمدة دقيقة.
- نترك هذا الماسك 10 دقائق أو حتى يجف نهائيا من على البشرة.
- نبدأ بغسل البشرة جيدة.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل يوم
- النشا والخميرة والليمون لنفخ الخدود
عزيزتي التي تريد بشرة بيضاء، وسمينة في نفس الوقت يمكنك أن تطبقي هذه الوصفة لأن كل مكوناتها فعال في تفتيح وتسمين الخدود في وقت قياسي.للحصول على بشرة بيضاء وسمينة:-
المكونات:-
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة بيكنج باودر.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من عصير الليمون
طريقة تحضير الماسك:-
- هذه الوصفة جميع مكوناتها متمثلة ومثل بعض في الكميات لذلك يمكن أن نكون بتحضيرها داخل اناء ونضع فيه هذه المكونات مع دمجهم جيدا.
- نحصل على معهم كريمي.
- سوف نقوم بتطبيقه على البشرة، ولكن يجب أن نتجنب منطقة الأنف والفم.
- نبدا بترك هذا المزيج الرائع من تسمين البشرة، ونفخ الخدود وتفتيحها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- سوف تلاحظ النتيجة من اول استخدام.
- يمكن استخدام الوصفة يوم بعد يوم.
الوسوم
تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية بماسك الخميرة أصبح امتلاء الخدود وتسمينها من ضمن الموضة التي تتميز في وقتنا هذا والتي يبحث عنها العديد من الفتيات والنساء لكي يصبح وجهم افضل وان الخدود الممتلئة ايضا تعطي شكل رائع للبشرة كما أنها تعطي مظهر مميز، وجذاب فبعض الأشخاص يقوموا باستخدام الفيلر، بالإضافة إلي بعض أدوات التجميل لتسمين الوجه، ولا يعلمون انها تعمل على تجاعيد البشرة فيما بعد ولكن الماسكات الطبيعية، بالاخص ماسك الخميرة يعمل على تفتيح خلايا الجلد وتسمين البشرة، وهو علاج قوي للقضاء على التجاعيد.تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية
الخميرة وماء الورد الزبادي لتسمين الوجه
تميزت هذه الوصفة بأنها فعالة، وقوية ومن الوصفات التي تحافظ على البشرة وتعمل على نفخ الخدود و تحضيرها سهل ولا ياخذ أي وقت ويمكن ايضا أن تقومي بتطبيقها بشكل سريع
المكونات:-
- اناء عميق.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- ماء ورد.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
الطريقة:-
- يجب أن نقوم بغسيل البشرة جيدا للتخلص من أي زيوت أو بقايا مكياج في البشرة.
- يمكن أن نقوم بوضع الزبادي وماء الورد والخميرة في اناء.
- ونبدأ بدمجهم بشكل جيد.
- ناخذ هذا المزيج ونقوم بوضعه على الخدود بشكل دائري مع تدليك الخدود لمدة دقيقة.
- نترك هذا الماسك 10 دقائق أو حتى يجف نهائيا من على البشرة.
- نبدأ بغسل البشرة جيدة.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل يوم
- النشا والخميرة والليمون لنفخ الخدود
عزيزتي التي تريد بشرة بيضاء، وسمينة في نفس الوقت يمكنك أن تطبقي هذه الوصفة لأن كل مكوناتها فعال في تفتيح وتسمين الخدود في وقت قياسي.للحصول على بشرة بيضاء وسمينة:-
المكونات:-
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة بيكنج باودر.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من عصير الليمون
طريقة تحضير الماسك:-
- هذه الوصفة جميع مكوناتها متمثلة ومثل بعض في الكميات لذلك يمكن أن نكون بتحضيرها داخل اناء ونضع فيه هذه المكونات مع دمجهم جيدا.
- نحصل على معهم كريمي.
- سوف نقوم بتطبيقه على البشرة، ولكن يجب أن نتجنب منطقة الأنف والفم.
- نبدا بترك هذا المزيج الرائع من تسمين البشرة، ونفخ الخدود وتفتيحها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- سوف تلاحظ النتيجة من اول استخدام.
- يمكن استخدام الوصفة يوم بعد يوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفتيح البشرة وتسمين الخدود بوصفات طبيعية بماسك الخميرة وعلاج قوي للتجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.