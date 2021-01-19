صدق أو لا تصدق طريقة عمل الكحل في المنزل بمكون طبيعي آمن له فوائد علاجية كبيرة

يعتبر الكحل نوع من أنواع الزينة المشهورة عند نساء الدول العربية بوجه خاص حيث تستخدمه المرأة لرسم العين وتوسيعها، ويفضله الكثير من الفتيات والنساء والرجال أيضاً لأنه يقوم بمعالجة عدد من المشكلات التي تصيب العين، وهو من أجمل أنواع الزينة حيث يختلف رسمه في العيون على حسب كل شخصية ورسمتها للعين، ولكن تواجه كثير من الفتيات مشكلة عدم ثباته في العين وخاصة في فصل الصيف لذلك سوف نقدم بعض الطرق لعدم سيلانه من العين، وفي هذه المقالة سوف نعرض لحضراتكم طريقة لعمل الكحل بنوى التمر الطبيعي الآمن والمفيد للعين.

مكونات الكحل الطبيعي المصنوع بالمنزل

يحتوي الكحل المصنوع بالمنزل على مكونين فقط متوفرين في أي منزل وهما:

عدد من نوى التمر.

زيت خروع أو زيت الزيتون أو زيت اللوز.

طريقة التحضير

طريقة التحضير بسيطة ولا يوجد أبسط منها وهي كالتالي:

نقوم بتحميص نوي التمر جيداً على النار. بعد ذلك نقوم بصحن هذا النوي المحمص حتى نحصل على مسحوق مثل البودرة. نضيف إلي هذا المسحوق زيت الخروع أو زيت الزيتون أو زيت اللوز على حسب نوع الزيت المتوفر لديكي. نخلطهم مع بعض جيداً ونضعهم في مكحلة نظيفة.

طريقة لتثبيته في العين

هناك العديد من الطرق المختلفة لعد سيلانه من العين سوف نذكر بعض منها وهي كالتالي: