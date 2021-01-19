صدق أو لا تصدق طريقة عمل الكحل في المنزل بمكون طبيعي آمن له فوائد علاجية كبيرة

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يعتبر الكحل نوع من أنواع الزينة المشهورة عند نساء الدول العربية بوجه خاص حيث تستخدمه المرأة لرسم العين وتوسيعها، ويفضله الكثير من الفتيات والنساء والرجال أيضاً لأنه يقوم بمعالجة عدد من المشكلات التي تصيب العين، وهو من أجمل أنواع الزينة حيث يختلف رسمه في العيون على حسب كل شخصية ورسمتها للعين، ولكن تواجه كثير من الفتيات مشكلة عدم ثباته في العين وخاصة في فصل الصيف لذلك سوف نقدم بعض الطرق لعدم سيلانه من العين، وفي هذه المقالة سوف نعرض لحضراتكم طريقة لعمل الكحل بنوى التمر الطبيعي الآمن والمفيد للعين.مكونات الكحل الطبيعي المصنوع بالمنزل
يحتوي الكحل المصنوع بالمنزل على مكونين فقط متوفرين في أي منزل وهما:
- عدد من نوى التمر.
- زيت خروع أو زيت الزيتون أو زيت اللوز.
طريقة التحضير بسيطة ولا يوجد أبسط منها وهي كالتالي:
- نقوم بتحميص نوي التمر جيداً على النار.
- بعد ذلك نقوم بصحن هذا النوي المحمص حتى نحصل على مسحوق مثل البودرة.
- نضيف إلي هذا المسحوق زيت الخروع أو زيت الزيتون أو زيت اللوز على حسب نوع الزيت المتوفر لديكي.
- نخلطهم مع بعض جيداً ونضعهم في مكحلة نظيفة.
طريقة لتثبيته في العين
هناك العديد من الطرق المختلفة لعد سيلانه من العين سوف نذكر بعض منها وهي كالتالي:
- غسل الوجه جيداً قبل وضع أي نوع من المكياج على الوجه للتخلص من الزيوت الموجودة به.
- تساعد البودرة الجافة على تثبيته في العين حيث تمنع سيلانه من العين بفعل الدموع وذلك عن طريق وضع البودرة على الجفنين العلوي والسفلي باستخدام قطعة إسفنج مخصصة لمنطقة العينين وذلك لتقليل كمية الدهون الموجودة، وبعد ذلك نضع الكحل على الجفنين.
- نقوم بوضع فرشاة الايشادو في قليل من الماء ثم نضعها في الايشادو ( اللون يكون مثل لون الكحل ) ونوزعه على الجفن ثم نضع بعد ذلك الكحلة.
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يعتبر الكحل نوع من أنواع الزينة المشهورة عند نساء الدول العربية بوجه خاص حيث تستخدمه المرأة لرسم العين وتوسيعها، ويفضله الكثير من الفتيات والنساء والرجال أيضاً لأنه يقوم بمعالجة عدد من المشكلات التي تصيب العين، وهو من أجمل أنواع الزينة حيث يختلف رسمه في العيون على حسب كل شخصية ورسمتها للعين، ولكن تواجه كثير من الفتيات مشكلة عدم ثباته في العين وخاصة في فصل الصيف لذلك سوف نقدم بعض الطرق لعدم سيلانه من العين، وفي هذه المقالة سوف نعرض لحضراتكم طريقة لعمل الكحل بنوى التمر الطبيعي الآمن والمفيد للعين.مكونات الكحل الطبيعي المصنوع بالمنزل
يحتوي الكحل المصنوع بالمنزل على مكونين فقط متوفرين في أي منزل وهما:
- عدد من نوى التمر.
- زيت خروع أو زيت الزيتون أو زيت اللوز.
طريقة التحضير بسيطة ولا يوجد أبسط منها وهي كالتالي:
- نقوم بتحميص نوي التمر جيداً على النار.
- بعد ذلك نقوم بصحن هذا النوي المحمص حتى نحصل على مسحوق مثل البودرة.
- نضيف إلي هذا المسحوق زيت الخروع أو زيت الزيتون أو زيت اللوز على حسب نوع الزيت المتوفر لديكي.
- نخلطهم مع بعض جيداً ونضعهم في مكحلة نظيفة.
طريقة لتثبيته في العين
هناك العديد من الطرق المختلفة لعد سيلانه من العين سوف نذكر بعض منها وهي كالتالي:
- غسل الوجه جيداً قبل وضع أي نوع من المكياج على الوجه للتخلص من الزيوت الموجودة به.
- تساعد البودرة الجافة على تثبيته في العين حيث تمنع سيلانه من العين بفعل الدموع وذلك عن طريق وضع البودرة على الجفنين العلوي والسفلي باستخدام قطعة إسفنج مخصصة لمنطقة العينين وذلك لتقليل كمية الدهون الموجودة، وبعد ذلك نضع الكحل على الجفنين.
- نقوم بوضع فرشاة الايشادو في قليل من الماء ثم نضعها في الايشادو ( اللون يكون مثل لون الكحل ) ونوزعه على الجفن ثم نضع بعد ذلك الكحلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدق أو لا تصدق طريقة عمل الكحل في المنزل بمكون طبيعي آمن له فوائد علاجية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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