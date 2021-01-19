اجمل طريقة لعمل صوابع زينب المقرمشة بطعم رائع ومميز وطعم احلى من الجاهز

اجمل طريقة لعمل صوابع زينب المقرمشة بطعم رائع ومميز الحلويات الشرقية تتميز بأن لديها طعم ومذاق رائع وشكل هائل، يفضلها الجميع ما بين جميع أنحاء العالم وذلك لتكونها من الدقيق والعجين والتي يمكن أن نقوم بعمل هذه الطريقة، من صوابع زينب المقرمشة باسهل وقت، كما انها ترجع صوابع زينب التي تم تصنيعها منذ زمان بعيد، بعد انتصار المسلمين أثناء دخولهم معركة عين جالوت وفوزهم، و قد ظهرت هذه صوابع زينب فهي تتميز بطعمها الرائع و منذ قديم الزمان فهو يقوم بتقديمها في المناسبات كما يمكن أيضا أن نقوم بتناولها في شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار.

اجمل طريقة لعمل صوابع زينب المقرمشة بطعم رائع

طريقة صوابع زينب

صوابع زينب تتميز بأنها طرق عديدة ولكن هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن أن يكون بتوفيرها لجميع الأشخاص الذين يقومون بتناول الحلويات بشكل دائم لذلك تابعوا معى هذه الطريقة:-

المكونات:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الدقيق السميد.

ملعقة كبيرة من الزيت

2 ملعقة ونصف من السكر البودر

مكونات الشربات:

2 كوب كبير من السكر.

كوب من المياه عصير ليمون.

ملعقة من الفانيليا

في وعاء عميق ضعي كمية المياه والسكر وقومي بالتقليب جيدا حتى يغلي. ونقوم باضافة ملعقة من عصير الليمون. وعندما يغلي الشربات نكون بتركه يبرد.

نقوم بوضع الدقيق الأبيض العادي، ودقيق السميد والخميرة، والسكر والملح، كل هذه المكونات نقوم بوضعها في وعاء عميق. ثم نبدأ بوضع الزيت على النار ثم يترك حتى يبرد. ثم نبدأ بوضع كمية من المياة بشكل تدريجي. ويقوم بتشكيل العجينة ونتاكد انها لا تلتصق باليدين. ثم نقوم بتقطيعها على شكل أصابع. بعد ذلك يمكننا أن نقوم ببشر هذه الأصابع على ورق كرتون أو على مبشرة يمكننا أن نقوم لمدة عشر دقائق حتى تكتمل. نبدأ بوضع أصابع زينب في الزيت التي قمنا تبريده . قومي بتقليب اصابع زينب بشكل مميز وبعد التأكد من أنه تم اصابع زينب. يمكن اخراجها ووضعها في الشربات أو العسل. ثم يمكنك أن تقوم بإخراجها ورش على الوجه جوز هند أو يمكن استبداله بالفستق المطحون.

و تقديمه للضيوف وهي باردة.

طريقة عمل الشربات أو العسلطريقة تحضير صوابع زينب