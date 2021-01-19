تناول كوب من القهوة الداكنة يوميا وشاهد ما سيحدث لجسمك فوائد لا تعد ولا تحصي

من أكثر المشروبات التي يعشقها معظم الناس وتعد شئ أساسي في حياتهم اليومية، هي القهوة السوداء أو الداكنة فتسمي بهذا الإسم نظرا لعدم إحتوائها علي سكر أو أي نوع من المحليات أو الكريمة او الحليب، لذلك يكون إسمها القهوة الداكنة، وأن السعرات الحرارية تكون قليلة جدا في هذا النوع من القهوة ويرجع ذلك إلي عدم إحتوائها علي أي نوع من السكريات، وتحتوي القهوة الداكنة علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم ومنها؛ الفيتامينات والبوتاسيوم والماغنسيوم وتعد أيضا من مضادات الأكسدة. وهذا لا يعني أن نكثر في شرب القهوة فهي تعد سلاح ذو حادين، فتكون مفيدة وضارة في نفس الوقت فعندما نشربها كثيرا قد تأثر بالسلب علي صحتنا.

فوائد القهوة الداكنة

ومن هذه الفوائد هي :

تساعد علي إزالة السموم الموجودة بالجسم، فإن شرب القهوة يجعلك تتبول كثيرا وهذا يعمل علي التخلص من جميع السموم الموجودة داخل جسمك، وينظف المعدة والقولون ويرفع من مستوي الطاقة. تساعد علي إنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون، ونظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من الكافيين فهو يساعد علي حرق الدهون وفقدان الوزن. تعمل علي تقوية الذاكرة، وهذا لأنها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة ومضادات أكسدة. تعمل علي التخلص من الإضطرابات النفسية والإكتئاب، فعندما نشرب فنجان من القهوة نشعر بالراحة وتساعدك في التفكير جيدا للتخلص من أي مشكلة تواجهك. يساعد علي حماية الكبد، حيث أن شرب القهوة يعمل علي التخلص من الإنزيمات وأمراض الكبد، حيث يعد الكبد مسؤول عن وظائف عديدة بالجسم لشرب القهوة يحافظ عليه. عدم ظهور أي علامة تدل علي الدخول في مرحلة الشيخوخة، فشرب القهوة يساعد علي ذلك ويحعلنا دائما نشعر بصغر في السن ويعطينا رشاقة أكثر و يعدل من مزاجنا. مفيدة للقلب، فهي تساعد علي رفع مستوي ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية وتساعد أيضا علي تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد يوجد بعض من الناس يعانون من عدم الإنتظام في ضربات القلب وهذا عليهم أن يبتعدوا عن شرب القهوة. تعمل علي عدم الإصابة بمرض السكر، وهذا المرض قد إنتشر كثيرا فقد يؤدي شرب القهوة وخصوصا في سن متوسط يحمي من الإصابة بهذا المرض، لأن القهوة تعمل علي إنتاج الأنسولين فهذا يساعد علي الاحتفاظ علي مستوي السكر في الدم. تحمي من الإصابة من جميع أنواع السرطانات التي تنتشر كثيرا في وقتنا هذا. تعمل علي حماية الإنسان من الإصابة بمرض الزهايمر، وهذا المرض قد يصيب الناس التي تزيد أعمارهم عن 65 سنة ولغاية وقتنا هذا لا يوجد علاج لهذا المرض، وللتخلص من هذا المرض يتجه معظم الناس إلي ممارسة الرياضة والمحافظة علي نظام غذائي صحي معين وإلي جانب هذا لا بد من شرب القهوة السوداء أو الداكنة فهي تساعد علي عدم الإصابة بهذا المرض.

اضرار القهوة الداكنة

فتوجد العديد من أضرارها فهي:-