البسبوسة وطرق عملها زى المحلات مرمله تذوب فى الفم باسهل الطرق بطعم مميز ورائع

البسبوسة وطرق عملها زى المحلات مرمله تذوب فى الفم باسهل الطرق البسبوسة تتميز بطعمها المفضل والرائع التي يمكن أن نقوم بتناولها من المحلات بشكل كثير وكبير فهي لها مذاق مميز ورائع، وطعم هائل لذلك قد يشهد العالم بالكامل أن البسبوسة، من أكثر المأكولات والحلويات التي يفضلها العديد فى جميع المناسبات لذلك لا توجد أي سيدة في العالم لا تريد أن تتعلم طريقة البسبوسة، مثل المحلات لذلك سوف نتعلم اليوم هذه الطريقة التي تجعلنا دائما أشعر بالسعادة عند تناولها والتي تجعل مطبخنا دائما رائع اثناء تحضيرها، و يشعر الجميع في الفرح اثناء تناولها.

البسبوسة وطرق عملها زى المحلات مرمله تذوب فى الفم

يمكنك عزيزتي أن تكوني لتطبيق هذه الطريقة فهي من أفضل الطرق لتحضير البسبوسة التي تماثل مثل المحلات في طعمها المميز وشكلها الرائع كما أنها يمكن أن نقوم عمل البسبوسة بطعم المقرمش الرائع.

المكونات :

كوب من دقيق البسبوسة كوب من السمن السائل كوب من السكر المطحون.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

رشة بسيطة من بيكنج بودر شربات ثقيل.

كوب من السكر.

2 كوب من الزبادي.

بندق أو أي نوع اخر من المكسرات التي نرغب فيها.

مكونات عمل الشربات :

نقوم بعمل الشربات بهذه المكونات وهي كالتالي:-

كوب من المياه.

عصير ليمون.

كوب من السكر الخشن

نحضر وعاء ونضع على النار نقوم باضافة عصير الليمون ونضع بها السكر والماء. وملعقة من عصير الليمون . وعندما تغلي نقوم بغلق النار

نبدأ بتحضير السميد من خلال وعاء عميق نضع فيها جميع المكونات من البيكنج بودر والسميد ولكن يفضل أن تقوم بدمج هذه المكونات جيدا مع اضافة السكر المطحون وزيت جوز الهند ويجب أن نقوم بإضافه كمية الزبادي ونعمل على تقليب هذا المزيج بشكل جيد نبدأ بتعديل الصينية. ونضع فيها كمية بسيطة من الزبدة نضيف هذا المزيج إلى الصينية. ويقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. ونتركها حتى تنضج نقوم باخراجها. ونبدا باضافة الشربات أو العسل وهي ساخنة ونقوم بتغطيتها جيدا حتى نحصل على مزاج مقرمش وناعم وجميل

طريقة عمل الشربات :طريقة تحضير بسبوسة:-