طريقة عمل معمول التمر السعودي الاصلي هش وخفيف بأسهل الطرق في البيت

طريقة عمل معمول التمر السعودي الاصلي يعتبر معمول التمر من أبرز الحلويات الشرقية التقليدية والأكثر تداول، حيث أنها من أفضل أنواع الحلويات لدى الكثير من الأشخاص، ويتم القيام بها بالأعياد والمناسبات، ويتم تحضيرها بطرق متنوعة وتباع في مناطق متعددة، ومن الممكن شراء المعمول جاهز من خلال محلات بيع الحلويات، ولكننا لا نضمن جودتها وطريقة تحضيرها، ولكن لا داعي لذلك سوف نتحدث معاً على طريقة سهلة وبسيطة لعمل معمول التمر السعودي في المنزل، بأفضل جودة وأقل سعر عن القيام بشرائها من الخارج، حيث أنها تحمل قيمة غذائية عالية تمد أجسامنا بالفيتامينات الهامة والتي تمد الجسم بالطاقة تعرفوا عليه معنا اليوم.

طريقة عمل معمول التمر السعودي الاصلي طريقة عمل معمول التمر السعودي الاصلي نقدم لكم الآن وصفة بسيطة لعمل معمول التمر السعودي بمكونات بسيطة من منزلك وبطعم رائع:

المكونات: 2 كوب من الدقيق.

كوب واحد من السمن.

كوب من السكر البودرة.

رشة محلب.

رشة ملح.

فنجان من ماء الورد مخلوط بالقليل من الزعفران.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة من البيكنج بودر.

حبة بيض.

ربع كوب من السميد.

تمر للحشو منزوع النواة وبخلط بماء الورد مع الهيل والزعفران. طريقة التحضير: في إناء عميق نضع به كافة المكونات السائلة معاً وتقلب بشكل جيد حتى تمام التجانس. نقوم بإضافة المكونات الجافة مع بعضها البعض تدريجياً وتخلط بشكل جيد. نضيف المكونات الجافة للمكونات السائلة وتقلب المكونات معاً وتعجن باليد حتى أن نحصل على عجينة متماسكة، وبعد يتم تشكيلها كما ترغبين ويتم حشواها بالتمر السابق تحضيره. نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن ونضع الكعك بالفرن ومن ثم نقوم بتحميره من الوجه، ويترك حتى أن يبرد. ويقدم مع الشاي أو العصائر والمشروبات المتنوعة على وجبة الإطار أو الغداء أو العشاء كما تفضلين. الوسوم

طريقة عمل معمول التمر السعودي الاصلي يعتبر معمول التمر من أبرز الحلويات الشرقية التقليدية والأكثر تداول، حيث أنها من أفضل أنواع الحلويات لدى الكثير من الأشخاص، ويتم القيام بها بالأعياد والمناسبات، ويتم تحضيرها بطرق متنوعة وتباع في مناطق متعددة، ومن الممكن شراء المعمول جاهز من خلال محلات بيع الحلويات، ولكننا لا نضمن جودتها وطريقة تحضيرها، ولكن لا داعي لذلك سوف نتحدث معاً على طريقة سهلة وبسيطة لعمل معمول التمر السعودي في المنزل، بأفضل جودة وأقل سعر عن القيام بشرائها من الخارج، حيث أنها تحمل قيمة غذائية عالية تمد أجسامنا بالفيتامينات الهامة والتي تمد الجسم بالطاقة تعرفوا عليه معنا اليوم.

طريقة عمل معمول التمر السعودي الاصلي طريقة عمل معمول التمر السعودي الاصلي نقدم لكم الآن وصفة بسيطة لعمل معمول التمر السعودي بمكونات بسيطة من منزلك وبطعم رائع:

المكونات: 2 كوب من الدقيق.

كوب واحد من السمن.

كوب من السكر البودرة.

رشة محلب.

رشة ملح.

فنجان من ماء الورد مخلوط بالقليل من الزعفران.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة من البيكنج بودر.

حبة بيض.

ربع كوب من السميد.

تمر للحشو منزوع النواة وبخلط بماء الورد مع الهيل والزعفران. طريقة التحضير: في إناء عميق نضع به كافة المكونات السائلة معاً وتقلب بشكل جيد حتى تمام التجانس. نقوم بإضافة المكونات الجافة مع بعضها البعض تدريجياً وتخلط بشكل جيد. نضيف المكونات الجافة للمكونات السائلة وتقلب المكونات معاً وتعجن باليد حتى أن نحصل على عجينة متماسكة، وبعد يتم تشكيلها كما ترغبين ويتم حشواها بالتمر السابق تحضيره. نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن ونضع الكعك بالفرن ومن ثم نقوم بتحميره من الوجه، ويترك حتى أن يبرد. ويقدم مع الشاي أو العصائر والمشروبات المتنوعة على وجبة الإطار أو الغداء أو العشاء كما تفضلين.

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