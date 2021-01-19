صبغت شعري باللون الاحمر”الاكاجو” بطريقة طبيعية في البيت بدون مواد ضارة والنتيجة روعه

صبغت شعري باللون الاحمر”الاكاجو” بطريقة طبيعية نجد أن عدد كبير من النساء يريده أن يقوم بتغيير لون الشعر، ولكن قد يشعرون بالقلق بشكل مستمر عن استخدام الصبغة الكيماوية لأنها تسبب ضرر كبير للشعر، وتؤثر عليه بشكل سلبي مما يؤدي على تساقطه ولكن استخدامنا للوصفات الطبيعية، في تغيير لون الشعر فهي تعمل على تكثيف وتطويله كما أنه يمنع ايضا لتساقط الشعر بشكل نهائي، وسوف يصبح الشعر إلى اللون النبيتي الرائع بدون استخدام أي صبغات ضارة، تؤثر بشكل سلبي على الشعر ويمكن أيضا أن نكون بتطبيق هذه الوصفة من داخل منزلك بامكانيات قليلة، و مكونات سهلة و طريقة تطبيق بطريقة سريعة

البابونج والماء المغلي لتغيير لون الشعر

البابونج المعروف عنه أنه لديه العديد من الفوائد المميزة ولها الي في تطويل الشعر وتكثيفه كما أنه يعمل على تغيير لون الشعر بشكل مثالي ورائع لذلك تابع هذه الوصفة الفعالة في تغيير لون الشعر إلى اللون النبيتي الرائع.

نبدأ في تحضير وعاء ونقوم بوضع البابونج، بالإضافة إلى ذلك نقوم بوضع كمية بسيطة من المياه المغلية.

ثم نتركها 10 دقائق على الأقل حتى يبرد.

نقوم بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو المخصص للشعر.

نقوم بوضع هذا المزيج من الماسك لتغيير لون الشعر على الشعر بشكل كامل.

. يمكنك ترك هذا الماسك على الشعر لكي يأخذ اللون النبيتي الرائع.

واتركية لمدة ساعة على الأقل كلما زاد وقت ترك هذا الماسك على الشعر.

سوف نحصل على شعر رائع ومميز.

نقوم بغسيل الشعر جيدا تكرر هذه الوصفة عندما نريد الحصول على شعر النبيتي الرائع.

المعروف عن الحناء أنها تعمل على تغطيه بصيلات الشعر من اللون الأبيض أو من تلوين الشعر طبيعا إلى لون آخر وذلك بسبب أنها منذ قديم الزمان، وهي تتميز بتلوين بصيلات الشعر وتنعيمه وزيادة كثافتة، والتخلص من القشرة.