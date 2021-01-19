الموتزاريلا وطريقة عملها فى البيت بكيلو لبن هتعملى كميه كبيرة وبمكونات بسيطه 

الموتزاريلا وطريقة عملها فى البيت بكيلو لبن تعتبر الجبنة الموتزاريلا من أشهر أنواع الجبن الموجودة في كل منزل، والتي تستخدم في عمل الكثير من الأكلات والوصفات، مثل البيتزا والفطائر الشهية، وهي تصنع من اللبن مع إضافة بعض المكونات، وتتميز الجبنة الموتزاريلا باللون الأبيض المائل للأصفر، وهي تحتوي عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان مثل فيتامين B وفيتامين A وفيتامين D، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، ونظرًا لارتفاع أسعار الجبنة الموتزاريلا فتحاول كل ربة منزل معرفة طريقة عملها في البيت، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بسهولة وبمكونات بسيطة. الموتزاريلا وطريقة عملها فى البيت بكيلو لبن الموتزاريلا وطريقة عملها فى البيت بكيلو لبن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا:- المقادير:- كيلو من اللبن السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. طريقة تحضير الجبنة :- نحضر وعاء كبير ونضع فيه اللبن، ثم نضع الوعاء على نار عالية ونبدأ في تقليب اللبن برفق من وقت إلى آخر. ثم نخفف النار قليلاً ونترك اللبن على نار عالية إلى أن يسخن فقط وتصبح درجة حرارته حوالي 40 درجة. ثم نرفع الوعاء على النار حيث أن هذه هي درجة الحرارة المثالية والمطلوبة للتجبن. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والخل والملح الناعم ونقلب قليلاً، ثم نترك اللبن لمدة لا تقل عن خمس دقائق. ننتظر إلى أن نلاحظ ظهور كتل في اللبن وانفصال اللبن إلى جزأين، جزء متكتل وجزء سائل يشبه الماء العكر. نقوم بإزالة الكتل المتماسكة من اللبن ونضعها في وعاء كبير، ثم نصفيها بشكل جيد لنتخلص من المياه الزائدة في هذه الكتل. ثم نضع الوعاء داخل الثلاجة حتى يجمد، تمامًا، وبذلك تصبح الجبنة الموتزاريلا جاهزة للاستخدام، وعند استخدامها نخرجها في الحال ونبشرها ونضيفها إلى أي طبق نرغب في تجهيزه. طريقة تحضير الجبنة :- الوسوم

الموتزاريلا وطريقة عملها فى البيت بكيلو لبن تعتبر الجبنة الموتزاريلا من أشهر أنواع الجبن الموجودة في كل منزل، والتي تستخدم في عمل الكثير من الأكلات والوصفات، مثل البيتزا والفطائر الشهية، وهي تصنع من اللبن مع إضافة بعض المكونات، وتتميز الجبنة الموتزاريلا باللون الأبيض المائل للأصفر، وهي تحتوي عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان مثل فيتامين B وفيتامين A وفيتامين D، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، ونظرًا لارتفاع أسعار الجبنة الموتزاريلا فتحاول كل ربة منزل معرفة طريقة عملها في البيت، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بسهولة وبمكونات بسيطة. الموتزاريلا وطريقة عملها فى البيت بكيلو لبن الموتزاريلا وطريقة عملها فى البيت بكيلو لبن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا:- المقادير:- كيلو من اللبن السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. طريقة تحضير الجبنة :- نحضر وعاء كبير ونضع فيه اللبن، ثم نضع الوعاء على نار عالية ونبدأ في تقليب اللبن برفق من وقت إلى آخر. ثم نخفف النار قليلاً ونترك اللبن على نار عالية إلى أن يسخن فقط وتصبح درجة حرارته حوالي 40 درجة. ثم نرفع الوعاء على النار حيث أن هذه هي درجة الحرارة المثالية والمطلوبة للتجبن. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والخل والملح الناعم ونقلب قليلاً، ثم نترك اللبن لمدة لا تقل عن خمس دقائق. ننتظر إلى أن نلاحظ ظهور كتل في اللبن وانفصال اللبن إلى جزأين، جزء متكتل وجزء سائل يشبه الماء العكر. نقوم بإزالة الكتل المتماسكة من اللبن ونضعها في وعاء كبير، ثم نصفيها بشكل جيد لنتخلص من المياه الزائدة في هذه الكتل. ثم نضع الوعاء داخل الثلاجة حتى يجمد، تمامًا، وبذلك تصبح الجبنة الموتزاريلا جاهزة للاستخدام، وعند استخدامها نخرجها في الحال ونبشرها ونضيفها إلى أي طبق نرغب في تجهيزه. طريقة تحضير الجبنة :-

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