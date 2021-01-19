كيكة العشر دقايق الهشة حضريها ببيضة واحدة وبمقادير من مطبخك

خطوات تحضير كيكة العشر دقائق في المنزل، انتشر في الفترة الأخيرة طرق لتحضير وصفات ومعجنات سريعة وفي وقت قصير ومن أهم هذه الوصفات هي كيك العشر دقائق تعتبر هذه الكيك من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد والمختلف ويتم حشو هذا النوع من الكيك بحشو مختلفة سواء شوكولاتة أو كريمة أو فراولة أو غيرهم ونظراً لرغبة الكثير في التعرف على طريقة التحضير سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك العشر دقائق في المنزل. المكونات: كأسان من الدقيق الناعم.

بيضة واحدة.

كأس ونصف من الحليب.

نصف كأس من الزيت النباتي.

كأس من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر. خطوات تحضير كيك العشر دقائق في المنزل: القيام بإحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه جميع المكونات السائلة المكونة من حليب وزيت وكاكاو وفانيليا ثم السكر. بعد ذلك يتم تشغيل الخلاط الكهربائي على درجة حرارة عالية لحين أن تندمج المكونات مع بعضها البغض. يتم الحصول على كوب من الخليط ويتم فصله ووضعه في الثلاجة. يتم ترك باقي الخليط وبعد ذلك يتم خفق البيض باستخدام المضرب الكهربائي لحين أن يصبح الخليط سائل وبعد ذلك يتم تحضير العجينة بحيث يتم وضع الدقيق على خليط البيض مع الحرص على نخل الدقيق أولاً. القيام بإضافة باقي المكونات وخليط الكاكاو الذي تم تحضيره من قبل يتم العجن باليدين لتكون العجينة فارغة من الهواء. يتم إحضار صينية متناسبة مع حجم المكونات وبعد ذلك يتم دهن الصينية بالزيت بصورة حيدة ويتم وضع ورقة من الزبدة. بعد ذلك يتم وضع العجينة في الصينية والقيام بتحريكها من جميع الجوانب لكي تصبح مفرودة. إدخال العجينة إلى الفرن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة. بعد أن تنضج الكيك يتم تقطيع الكيك بعد أن تخرج بصورة مباشرة من الفرن. بعد ذلك يتم وضع الصوص الذي قد تم فصله في كوب في الثلاجة وتركه لحين أن نترد وبعد ذلك يتم تقديم الكيك مع أحد المشروبات. المكونات:خطوات تحضير كيك العشر دقائق في المنزل: الوسوم

خطوات تحضير كيكة العشر دقائق في المنزل، انتشر في الفترة الأخيرة طرق لتحضير وصفات ومعجنات سريعة وفي وقت قصير ومن أهم هذه الوصفات هي كيك العشر دقائق تعتبر هذه الكيك من أكثر أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد والمختلف ويتم حشو هذا النوع من الكيك بحشو مختلفة سواء شوكولاتة أو كريمة أو فراولة أو غيرهم ونظراً لرغبة الكثير في التعرف على طريقة التحضير سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك العشر دقائق في المنزل. المكونات: كأسان من الدقيق الناعم.

بيضة واحدة.

كأس ونصف من الحليب.

نصف كأس من الزيت النباتي.

كأس من السكر الناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر. خطوات تحضير كيك العشر دقائق في المنزل: القيام بإحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه جميع المكونات السائلة المكونة من حليب وزيت وكاكاو وفانيليا ثم السكر. بعد ذلك يتم تشغيل الخلاط الكهربائي على درجة حرارة عالية لحين أن تندمج المكونات مع بعضها البغض. يتم الحصول على كوب من الخليط ويتم فصله ووضعه في الثلاجة. يتم ترك باقي الخليط وبعد ذلك يتم خفق البيض باستخدام المضرب الكهربائي لحين أن يصبح الخليط سائل وبعد ذلك يتم تحضير العجينة بحيث يتم وضع الدقيق على خليط البيض مع الحرص على نخل الدقيق أولاً. القيام بإضافة باقي المكونات وخليط الكاكاو الذي تم تحضيره من قبل يتم العجن باليدين لتكون العجينة فارغة من الهواء. يتم إحضار صينية متناسبة مع حجم المكونات وبعد ذلك يتم دهن الصينية بالزيت بصورة حيدة ويتم وضع ورقة من الزبدة. بعد ذلك يتم وضع العجينة في الصينية والقيام بتحريكها من جميع الجوانب لكي تصبح مفرودة. إدخال العجينة إلى الفرن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة. بعد أن تنضج الكيك يتم تقطيع الكيك بعد أن تخرج بصورة مباشرة من الفرن. بعد ذلك يتم وضع الصوص الذي قد تم فصله في كوب في الثلاجة وتركه لحين أن نترد وبعد ذلك يتم تقديم الكيك مع أحد المشروبات. المكونات:خطوات تحضير كيك العشر دقائق في المنزل:

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