طريقه تخزين وحفظ الليمون من السنة للسنة هيفضل طازج لاطول فترة

طريقه تخزين وحفظ الليمون من السنة للسنة في فصل الشتاء دائما نجد أن أسعار الليمون ترتفع بشكل مجهول ويوجد العديد من الأشخاص ليس لديهم الدراية الكافية على طريقة تخزين الليمون بدون أن يمرر أو يتهري في الثلاجة، لذلك يوجد عدة طرق مختلفة يمكن أن نقوم بتخزين الليمون من السنه للسنه، وبالأخص عند دخول شهر رمضان الكريم باستخدام الليمون سوف يكون بشكل يومي، لديه العديد من الفوائد والمميزات التي نحصل عليها عند استخدامه كما أن الليمون في هذه الأيام يعتبر من ضمن الأشياء المهمة التي يجب أن نتناولها بشكل مستمر حتى نقتل الفيروس المنتشر في الجو

طريقه تخزين وحفظ الليمون من السنة للسنة

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتخزين الليمون الكامل من خلال هذه الطريقة وهي تكون كالتالي:-

يفضل أن تقومي باختيار حبات الليمون التي تكون مميزة، ولامعة، وليس بها أي عيوب أو خدوش و قومى بغسلها جيدا.

ويفضل أيضا أن تقومي في البدء تجفيفها.

ويفضل أيضا أن تقومي في البدء تجفيفها. ثم قومي بوضع حبات الليمون بالكامل داخل كيس بلاستيك وهما بإخراج الهواء منها.

يمكنك بعد ذلك أن تحتفظي بهذا الليمون داخل درج الثلاجة لمدة شهر كامل.

وسوف لا يحدث فيه أي مشاكل إذا كان من تعفنة أو تغير في لونها.

يفضل أن نقوم بغسيل حبايه الليمون بشكل جيد ونقوم بوضعها داخل برطمان واحفظها هذا البرطمان في الثلاجة.

ونبدأ في حفظ هذا الليمون داخل الثلاجة.

ولكن يجب عليك عزيزتي أن تقومي بتغيير كمية المياه الموجودة في البرطمان كل يومين.

وسوف يدوم هذا الليمون لمدة عدة أسابيع مختلفة بل يصل إلى 30 يوم.

تخزين الليمون المقطّع

إذا كنتي من الأشخاص التي تريدي تخزين الليمون المقطع يمكنك أن تتبعي هذه الطريقة وهي كالتالي:-