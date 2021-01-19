في دقائق تبييض وتفتيح فوري للجسم كله بدلكة النشا كوني عروسة كل يوم

لطالما ترغب الكثير من النساء والفتيات في تفتيح لون الجسم، وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج، ليدون أكثر جمالاً في فستان الزفاف، حيث هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على لون الجسم وتجعل لونه غير موحد الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج للسيدات والفتيات، لذلك سوف نقدم إليكي سيدتي طريقة تبيض الجسم بكل سهولة.

خلطة تبييض الجسم بالنشا

يعد النشا من أفضل المكونات التي تدخل في تركيب العديد من خلطات التفتيح وخاصة تفتيح الجسم، لما لها فاعلية كبيرة في عملية التبييض بشكل فعال بدون أضرار كالتالي:-

مكونات خلطة التبييض

5 معالق كبيرة من النشا.

معالق كبيرة من النشا. 5 معالق كبيرة لبن بودرة.

عصير ليمونة.

5 معالق كبيرة زيت زيتون دافئ.

طريقة تحضير خلطة التبييض

أحضري طبق عميق وأضيفي النشا واللبن البودرة وقومي بتقليبه جيداً.

أضيفي عصير الليمون إلى الخليط السابق وحركيه برفق.

أضيفي زيت الزيتون الدافئ حتى تحصلين على خليط متماسك نوعاً ما.

ادهني الخليط السابق على أجزاء الجسم جيداً، واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يجف على الجسم.

بواسطة ليفة مغربية قومي بغسل كل أنحاء الجسم، ثم قومي بإضافة الماء الدافئ إلى كل أنحاء الجسم.

بعد الإنتهاء من الخلطة السابقة لابد من إضافة بعض من الكريم الخاص بالبشرة للحصول على أفضل النتائج.

خلطة تبييض الجسم بالنشا والزبادي

يمكنك تحضير وصفة لتبيض الجسم بمكونات طبيعة سهلة وبسيطة وغير ضارة على بشرة الجسم في المنزل دون اللجوء إلى عمليات التجميل وغيرها بواسطة الزبادي والنشا كالتالي

المكونات

معلقة كبيرة من الزبادي.

نصف معلقة كبيرة نشا.

نصف معلقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة الإستخدام

أحضري وعاء فارغ وأضيفي به النشا والعسل الأبيض وحركية جيداً حتى يختلطوا جيداً.

أضيفي الزبادي إلى الخليط السابق حتى يتماسك الخليط ويصبح لين ومرن للفرد على الجسم.

ضعي الخليط على الجسم، ويترك لمدة ربع ساعة.

اغسلي الجسم جيداً بالماء الدافئ والشاور الخاص بكي.

قوم بتنظيف جسمك جيداً وادهنيه بواسطة زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، كما يمكنك استبداله بزبدة الشيا.

في نهاية المطاف لابد أن تهتمي ببشرتك على أي حال وبأسهل الطرق دون الحاجة للجوء إلى الكريمات باهظة الثمن، يمكن تحضير أسهل الخلطات الطبيعية في المنزل.