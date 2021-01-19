اجمل طريقه لعمل ارز ريزو كنتاكي بطريقة الشيفات المميزه والصوص الرائع

اجمل طريقه لعمل ارز ريزو كنتاكي بطريقة الشيفات نجد أن ينبهر العديد من الأشخاص بتناول أرز كنتاكي الرائع والمميز ويرغب وايضا في تناوله داخل المنزل ولكن ليس لديهم معرفة طريقة سهلة لعمل الارز الريزو كنتاكي بجميع أسرار المحلات والتي تتميز بالطعم الشهي الرائع والغير تقليدية، بالمره لذلك سوف نتعرف اليوم عن طريقة عمل ارز ريزو كنتاكي باسهل المكونات وبسيطه جدا كما يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الطريقة وبعد تناول الأرز التي تقوم بتحضير بيدك داخل المنزل ليس يمكنك من أن تقوم بشرائه من الخارج مرة ثانية.

اجمل طريقه لعمل ارز ريزو كنتاكي بطريقة الشيفات

يمكنك ان تتبعي هذه الطريقة لكي تحصلي على ارز ريزو كنتاكي الرائع.

مقادير أرز ريزو

2 كوب كبير من الأرز الأبيض.

حبة كبيرة من البصل.

كمية بسيطة من فصوص الثوم.

ثلاث ملاعق من بهارات الدجاج المتميزة.

رشة بسيطة من الفلفل الأسود .

ملعقة من الفلفل الأحمر.

ملعقة من الكمون المطحون.

ثم ملعقة من الكاري رشة بسيطة من الملح الأبيض.

كمية بسيطة من البسطرمه من الممكن ان نضيف صوص البابريكا.

عليك يا عزيزتي أن تبادري في غسيل الارز بشكل جيد. ثم تقومي بتصفية الأرز من المياه. قومي بوضع حلة الارز على البوتاجاز واضيفي لها ملعقتين من الزيت النبات. ثم تقومي بوضع الارز في هذا الزيت مع التقليب بشكل جيد. وعندما تشعر أنه تغير اللون من الابيض إلى الاصفر يمكنك ايضا ان تقومي بإضافة كمية بسيطة من البصل المبشور. وتستمر في تقليب الأرز. يمكنك الآن أن تقومي باضافة كافة التوابل التي يقوم بذكرها. سوف تتمكن الآن من أضافة الماء المغلي إلى هذا الأرز . وقومي بتغطيته بشكل جيد مع تهدئه النار وبعد مرور خمس دقائق من وقت تسوية الارز. يمكنك أن تقوم بازالة الغطاء. ويفضل أن يتم اضافه الدجاج المقرمش و القليل من صوص الكاتشب. و لكي يصبح طعمها لذيذ ومميز يمكنك أن تقومي باضافة المستردة الرائعة، و تقوم بتقديمه للضيوف فهو الافضل على الاطلاق ما بين جميع الانواع الاخرى.

طريقة عمل ارز ريزو