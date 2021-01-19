طريقة حلي ليالي لبنان بأسهل وأروع الطرق في دقائق والطعم رهيب

طريقة حلي ليالي لبنان بأسهل وأروع الطرق تعتبر ليالي لبنان بالقشطة من أهم الحلويات الشهية التي يكون من السهل تحضيرها، وذات تكلفة أقل لا تأخذ الكثير من الوقت ولا المكونات، كما أنها من الحلويات الشهية التي من المكن القيام بها على المائدة الرمضانية، يوجد بها الكثير من الفوائد الغذائية الكبيرة، والتي تتميز بأنها من أنواع الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة، وأصلها في لبنان وسوريا حيث يطلق عليها المدلوقة، ويتم القيام بتزينها بالمكسرات أو القطر وشراب الورد، وتتسم بمذاقها الشهي ويتم تحضيرها بوقت قصير وتمنحك أفضل النتائج. حلي ليالي لبنان بأسهل الطرق في دقائق حلي ليالي لبنان بأسهل الطرق في دقائق فيما يلي نوضح لكم خطوات وطريقة عمل ليالي لبنان الشهية بمكوناتها البسيطة:

المكونات: كوب واحد من السميد.

ست أكواب من الحليب الطازج.

نصف كوب من السكر.

نصف الفستق الحلبي.

ربع كوب من القشطة.

ربع كوب من جوز الهند.

ربع كوب من المكسرات.

ربع كوب من القطر. طريقة التحضير يتم القيام بإحضار طبق كبير للقيام بتقديم ليالي لبنان به.

من ثم نقوم وضع الحليب مع السميد والسكر في إناء كبير.

نضع الإناء على النار حتى أن تصل لدرجة الغليان مع الحرص على التقليب المستمر.

نقوم الآن بإضافة ماء الورد مع تقليب الخليط بشكل جيد.

نقوم بسكب ثلث المزيج بطبق التقديم حتى أن نحصل على طبقة سميكة فيما يقارب 1 سم.

نقوم بإضافة الفستق الحلبي لباقي كمية خليط ليالي لبنان، ومن ثم يتم توزيعه بطبق التقديم.

نقوم بوضع الطبق بالثلاجة ليلة كاملة.

ومن ثم يتم توزيع القشطة على الوجه، حتى أن نحصل طبقة رقيقة.

نقوم بنثر كمية كبيرة من المكسرات على الوجه حتى تحصلين على شكل مميز ومذاق رائع.

نقوم بتقديم طبق ليالي لبنان مع العسل والقطر وبألف هنا وشفا. طريقة التحضير الوسوم

طريقة حلي ليالي لبنان بأسهل وأروع الطرق تعتبر ليالي لبنان بالقشطة من أهم الحلويات الشهية التي يكون من السهل تحضيرها، وذات تكلفة أقل لا تأخذ الكثير من الوقت ولا المكونات، كما أنها من الحلويات الشهية التي من المكن القيام بها على المائدة الرمضانية، يوجد بها الكثير من الفوائد الغذائية الكبيرة، والتي تتميز بأنها من أنواع الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة، وأصلها في لبنان وسوريا حيث يطلق عليها المدلوقة، ويتم القيام بتزينها بالمكسرات أو القطر وشراب الورد، وتتسم بمذاقها الشهي ويتم تحضيرها بوقت قصير وتمنحك أفضل النتائج. حلي ليالي لبنان بأسهل الطرق في دقائق حلي ليالي لبنان بأسهل الطرق في دقائق فيما يلي نوضح لكم خطوات وطريقة عمل ليالي لبنان الشهية بمكوناتها البسيطة:

المكونات: كوب واحد من السميد.

ست أكواب من الحليب الطازج.

نصف كوب من السكر.

نصف الفستق الحلبي.

ربع كوب من القشطة.

ربع كوب من جوز الهند.

ربع كوب من المكسرات.

ربع كوب من القطر. طريقة التحضير يتم القيام بإحضار طبق كبير للقيام بتقديم ليالي لبنان به.

من ثم نقوم وضع الحليب مع السميد والسكر في إناء كبير.

نضع الإناء على النار حتى أن تصل لدرجة الغليان مع الحرص على التقليب المستمر.

نقوم الآن بإضافة ماء الورد مع تقليب الخليط بشكل جيد.

نقوم بسكب ثلث المزيج بطبق التقديم حتى أن نحصل على طبقة سميكة فيما يقارب 1 سم.

نقوم بإضافة الفستق الحلبي لباقي كمية خليط ليالي لبنان، ومن ثم يتم توزيعه بطبق التقديم.

نقوم بوضع الطبق بالثلاجة ليلة كاملة.

ومن ثم يتم توزيع القشطة على الوجه، حتى أن نحصل طبقة رقيقة.

نقوم بنثر كمية كبيرة من المكسرات على الوجه حتى تحصلين على شكل مميز ومذاق رائع.

نقوم بتقديم طبق ليالي لبنان مع العسل والقطر وبألف هنا وشفا. طريقة التحضير

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