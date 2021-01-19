ضعيه لشعرك الخشن والمجعد بالليل وفي الصباح هيبقي مفرود وناعم زي الحرير

هناك كثير من السيدات تعاني من الشعر الخشن وتريد أن يكون شعرها على أفضل ما يرام، ولعل السبب في ذلك هو أن الشعر يعتبر زينة المرأة لذلك تهتم به كثيراً، ولقد تعددت مشاكل الشعر فهناك من يعاني من تساقط الشعر وهناك من يعاني من تجعد الشعر وغيره، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على أفضل وصفات تعمل على تنعيم الشعر الخشن الذي تعاني منه صاحبته كثيراً، وذلك لأنها قامت بتجربة الكثير من المواد الكيمائية ولم تجد مفعول لها. وصفة البيض وصفة البيض المكونات: حبتان من البيض.

ثلاث معالق من زيت اللوز.

قبعة للاستحمام.

كوب من الزبادي. طريقة التحضير: في البداية يتم خفق البيضتان في وعاء متوسط الحجم.

بعدها يتم اضافة جميع المكونات الأخرى.

يجب القيام بعدها بخلط جميع هذه المكونات بطريقة جيدة من أجل الحصول على مزيج رغوي الملمس.

يتم بعدها وضع هذا الخليط على فروة الرأس ولابد من تغطية الرأس بالقبعة لفترة زمنية حوالي نصف ساعة على الأقل.

بعدها يتم غسل الشعر ببعض من الماء البارد والشامبو المفضل لديك.

يجب القيام بتكرار هذه الوصفة وليكن مرتين في الأسبوع وسنحصل على نتائج رائعة. وصفة الموز وصفة الموز المكونات: بعض من حبات الموز.

كمية من البابايا المهروسة.

معلقتين من العسل. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء مناسب واهرسي حبات الموز فيه وضعي فيه بقية المكونات.

قومي بمزج المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

بعدها يتم توزيع المزيج على الشعر من الجدور حتى الأطراف.

وذلك من أجل أن يتم توزيع الخليط على جميع فروة الرأس.

يترك هذا المزيج على الشعر لفترة من الزمن حوالي نصف ساعة تقريباً.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء.

ولابد من تكرار هذه الوصفة حتى نحصل على نتائج رائعة.

وليكن يتم وضعها كل أسبوع على فروة الرأس لمدة شهر أو شهرين وذلك يتوقف على درجة خشونة الشعر. وصفة المايونيز وصفة المايونيز المكونات: نصف كوب من المايونيز.

معلقة صغيرة من مهروس الأفوكادو.

قبعة للاستحمام.

وعاء للخلط. طريقة التحضير: ضعي المكونات مع بعضها في الوعاء.

يتم مزج المكونات بعدها يتم وضع المزيج على الشعر والأطراف.

يغطى جميع الشعر بقبعة.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو. الوسوم

هناك كثير من السيدات تعاني من الشعر الخشن وتريد أن يكون شعرها على أفضل ما يرام، ولعل السبب في ذلك هو أن الشعر يعتبر زينة المرأة لذلك تهتم به كثيراً، ولقد تعددت مشاكل الشعر فهناك من يعاني من تساقط الشعر وهناك من يعاني من تجعد الشعر وغيره، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على أفضل وصفات تعمل على تنعيم الشعر الخشن الذي تعاني منه صاحبته كثيراً، وذلك لأنها قامت بتجربة الكثير من المواد الكيمائية ولم تجد مفعول لها. وصفة البيض وصفة البيض المكونات: حبتان من البيض.

ثلاث معالق من زيت اللوز.

قبعة للاستحمام.

كوب من الزبادي. طريقة التحضير: في البداية يتم خفق البيضتان في وعاء متوسط الحجم.

بعدها يتم اضافة جميع المكونات الأخرى.

يجب القيام بعدها بخلط جميع هذه المكونات بطريقة جيدة من أجل الحصول على مزيج رغوي الملمس.

يتم بعدها وضع هذا الخليط على فروة الرأس ولابد من تغطية الرأس بالقبعة لفترة زمنية حوالي نصف ساعة على الأقل.

بعدها يتم غسل الشعر ببعض من الماء البارد والشامبو المفضل لديك.

يجب القيام بتكرار هذه الوصفة وليكن مرتين في الأسبوع وسنحصل على نتائج رائعة. وصفة الموز وصفة الموز المكونات: بعض من حبات الموز.

كمية من البابايا المهروسة.

معلقتين من العسل. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء مناسب واهرسي حبات الموز فيه وضعي فيه بقية المكونات.

قومي بمزج المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

بعدها يتم توزيع المزيج على الشعر من الجدور حتى الأطراف.

وذلك من أجل أن يتم توزيع الخليط على جميع فروة الرأس.

يترك هذا المزيج على الشعر لفترة من الزمن حوالي نصف ساعة تقريباً.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء.

ولابد من تكرار هذه الوصفة حتى نحصل على نتائج رائعة.

وليكن يتم وضعها كل أسبوع على فروة الرأس لمدة شهر أو شهرين وذلك يتوقف على درجة خشونة الشعر. وصفة المايونيز وصفة المايونيز المكونات: نصف كوب من المايونيز.

معلقة صغيرة من مهروس الأفوكادو.

قبعة للاستحمام.

وعاء للخلط. طريقة التحضير: ضعي المكونات مع بعضها في الوعاء.

يتم مزج المكونات بعدها يتم وضع المزيج على الشعر والأطراف.

يغطى جميع الشعر بقبعة.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيه لشعرك الخشن والمجعد بالليل وفي الصباح هيبقي مفرود وناعم زي الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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