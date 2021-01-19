اقوي لوشن لتبيض الجسم اعمليه بنفسك في البيت بدون أي مواد كميائية

اقوي لوشن لتبيض الجسم، لوشن الجسم هو منتج من المنتجات المهمة للعناية بالجسم وترطيبه وخاصة بعد الإستحمام، ويوجد في الأسواق التجارية بعدة أشكال وألوان وأسعار مختلفة، ولكن على الرغم من وجود أنواع عالية الجودة من اللوشن، إلا أنها لا تخلو من المواد الكيميائية التي تضر الجسم على المدى البعيد، لذلك يمكن الاعتماد بشكل أكبر على مواد طبيعية بسيطة لعمل لوشن طبيعي مئة بالمئة للجسم.

اقوي لوشن لتبيض الجسم وترطيبه

يمكن تحضير أنواع من اللوشن للجسم في المنزل، ومن أسهل طرق تحضيره هو لوشن الجلسرين، حيث يتم خلط خمسة ملاعق من الجلسرين مع سبعة من ماء الورد وعصير نصف حبة من الليمون، وبعدها نحفظ الخليط في زجاجة محكمة الإغلاق، ومن الأفضل حفظه في الثلاجة، واستخدامه لمدة أقصاها أسبوع واحد فقط،

كذلك يمكن عمل لوشن أخر للجسم عن طريق خلط كوب ونصف من زيت جوز الهند مع ثلث كوب من العسل وبودرة ثلاث كبسولات من فيتامين e، وبعدها نضيف ربع كوب من بشر البرتقال أو الليمون ونقلب جيداً، وبعد ذلك نخفق الخليط السابق باستخدام المضرب الكهربائي لمدة دقيقة واحدة فقط، وبعد ذلك نقوم بحفظ اللوشن في علبة زجاجية نظيفة، ويتم استخدامه لمدة أقصاها شهر واحد فقط، وللعلم فإن هذا اللوشن ليس للترطيب فقط، بل يمكن استخدامه لتفتيح الأماكن الغامقة في الجسم، كما يمكن استخدامه ككريم للحلاقة أثناء إزالة الشعر.

افضل لوشن مبيض ومرطب للجسم

كما يمكن تحضير لوشن مرطب للجسم وفي نفس الوقت يعمل على شد الترهلات، حيث يتم خلط نصف كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من العسل مع ملعقة كبيرة من زيت فيتامين e، وبعد ذلك نضيف بع كوب من زبدة الشيا وملعقة كبيرة من أي زيت عطري مفضل، وبعد ذلك نرفع هذا الخليط على حمام مائي ساخن لمدة خمس دقائق وبعدها نتركه حتى يبرد ونحفظه في زجاجة محكمة الإغلاق ويحفظ في الثلاجة.

لوشن لتفتيح وتوحيد لون الجسم

كذلك من السهل تحضير لوشن للجسم من جل الأوليفرا، حيث يتم خلط كوب منه مع نصف كوب من العسل ونفس المقدار من زيت اللوز، وبعدها نضيف ملعقة صغيرة من بودرة فيتامين e وملعقة كبيرة من أي زيت عطري ونخلط جيداً، ثم نحفظ اللوشن في زجاجة محكمة الإغلاق لحين الرغبة في استخدامه.