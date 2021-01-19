سويسرول الشوكولاتة بانجح الطرق هش وطرى زى القطن بطعم محلات الحلويات الاصلي

طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بكل سهولة يعتبر السويسرول من أشهر وألذ أنواع الحلوى الغربية، ويمتاز السويسرول بسهولة وسرعة التحضير، وتختلف الحشوة في السويسرول على حسب ذوقك ورغبتك، فمن الممكن أن تقومين بحشو السويسرول بالشوكولاتة أو الكريمة أو المربى، كما يمكنك وضع المكسرات أو الفاكهة الجافة، ثم تزينيه بالكريمة والشوكولاتة والفراولة، فمن خلال هذه المقالة سوف نقدم لكي طريقة سهلة لعمل السويسرول في المنزل بطعم يشبه الجاهز.

طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بكل سهولة:-

المقادير:-

كأسين كبيرين من الدقيق الأبيض.

كأس ونصف سكر ناعم.

نصف كأس كاكاو خام.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقتين صغيرتين بكينج بودر.

6 بيضات.

ملعقتين صغيرتين فانيليا.

كأس وربع لبن دافئ.

ربع كأس زيت نباتي.

3 أكياس كريمة خفق.

3 ملاعق لبن جاف.

فنجان كريمة سائلة.

علبة من القشطة.

ثلث كأس ماء.

150 جرام شوكولاتة داكنة.

ملعقة ونصف شوكولاتة نوتيلا.

طريقة تحضير السويسرول:-

تحضير السويسرول نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق وبكينج البودر والكاكاو الخام والملح ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نحضر محضر الطعام ونضع فيه البيض مع الفانيليا ونخفقهم معًا بشكل جيد للحصول على خليط يشبه الكريم.

ثم نضيف إليه السكر ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق متواصلة، ثم نقوم بإضافة الزيت ونخلط قليلاً.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى هذا الخليط بشكل تدريجي، مع الحرص على وضع اللبن الدافئ مع الدقيق شيئاً فشيء والخلط على أقل سرعة.

ثم نحضر صينية فرن على شكل مستطيل ونضع عليها ورقة زبدة، ثم نسكب فيها الخليط الذي قمنا بإعداده ونضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج الكيكة تمامًا.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً، ثم نبدأ في لف الكيكة على هيئة اسطوانة باستخدام ورقة الزبدة الموجودة أسفل الكيكة، ثم نغطيها ونتركها لتبرد تمامًا.

ثم نبدأ في تحضير الحشوة حيث نحضر الخلاط ونضع به كريمة الخفق والكريمة السائلة واللبن البودرة والماء والقشطة ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضع الخليط الناتج في الثلاجة إلى أن يبرد، ثم نفرد الكيكة الملفوفة برفق وندهنها بهذه الحشوة، ثم نلفها مرة ثانية.

ثم نبدأ في تزيين السويسرول من خلال إذابة الشوكولاتة الداكنة من خلال حمام بخار، ثم نضيف لها النوتيلا ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نضع خليط الشوكولاتة على وجه السويسرول حتى يغطيه بالكامل ونضعها في الثلاجة لتبرد، ثم نضيف الكريمة والشوكولاتة البيضاء والفراولة لنزينه، ثم نضع السويسرول داخل الثلاجة حتى يتماسك بشكل جيد.

ثم نخرجه من الثلاجة ونقطعه باستخدام السكينة ونقدمه بجانب كوب من الشاي.