اقوى كريم ساحر لتبييض العانة بسرعه وبين الفخذين والتخلص من سواد السنين في دقائق

كريم لتبييض المناطق الحساسة والداكنة تتنافس الكثير من الشركات المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل في التطوير من تركيباتهم ومنتجاتهم، وخصوصًا لتركيب منتج فعال في تفتيح الأماكن الحساسة والداكنة، بسبب زيادة طلبها والبحث عنها، ورغم التطور الكبير في صناعة مثل هذه المنتجات، إلا أن نتيجتها في معظم الأوقات تكون بعيدة المدى، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص وخصوصًا الفتيات عن طرق طبيعية لتبييض المناطق الداكنة والحساسة، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على أفضل الطرق لتبييض المناطق الداكنة في الجسم.

وصفة النشا والجليسرين لتبييض المناطق الحساسة:-

مكونات الوصفة:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من الجليسرين.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-

أحضري وعاء من البلاستيك وضعي به المكونين، واخلطيهما معًا بشكل جيد حتى تحصلين على خليط متجانس يشبه الكريم.

ثم قومي بوضع هذا الكريم على المنطقة المراد تبييضها واتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم اغسلي المنطقة باستخدام الماء الفاتر ثم الماء البارد.

قومي بتطبيق هذه الطريقة يومياً إلى أن تلاحظين نتيجة واضحة في تفتيح الأماكن الحساسة، بالإضافة إلى ترطيب البشرة وزيادة نعومتها.

وصفة الليمون والزبادي لتبييض الأماكن الداكنة:-

تعتبر هذه الوصفة آمنة على البشرة تمامًا، وتساعد على التفتيح بسرعة خلال وقت قصير جدًا، حيث يمكن ملاحظة الفرق خلال بضع أيام.

مكونات الوصفة:-

ملعقة ونصف زبادي.

كمية مناسبة من برش الليمون.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

في وعاء قومي بخلط الزبادي وبرش الليمون جيدًا، ثم قومي بوضع الخليط الناتج على المنطقة الداكنة التي ترغبين في تفتيحها.

ثم دلكي المنطقة باستخدام هذا الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق متواصلة، ثم اتركيه على الجلد لمدة خمس دقائق أخرى.

ثم اشطفي المكان بالماء البارد.

ثم قومي بترطيب المكان باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

قومي بتكرار هذه الطريقة كل يوم وسوف تحصلين على نتيجة فعالة خلال فترة قصيرة.