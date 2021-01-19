طريقة عمل باديكير القدم بالمنزل للاستمتاع بقدم ناعمة مثل الأطفال

يعد باديكير القدم هو نوع من أنواع العناية بالجلد، وهو من الطرق التي تحتاجها النساء للحصول على قدمين ناعمتين كالحرير، والمعروف دائما أنه يتم داخل صالونات التجميل، لكن من السهل عمله في المنزل لتوفير الوقت والجهد بالنسبة للنساء اللاتي يذهبن إلى العمل، ويعتبر عمله في المنزل هو الطريقة الصحيحة للحفاظ على صحتنا، من انتقال العدوي عبر الأدوات المستخدمة في الكوافير أو صالونات التجميل وخاصة في الوقت الحالي لما نمر به من أزمة كورنا، فبمكونات بسيطة جداً يمكن الحصول على قدم ناعم وجميل وذو مظهر جذاب، وخاصة في فصل الشتاء حيث نعاني من تشققات القدم وجفاف الجلد، فسوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة عمل باديكير القدم في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات عمل باديكير القدم بالمنزل مكونات عمل باديكير القدم بالمنزل المكونات المستخدمة لعمل باديكير القدم بالمنزل هي كالآتي:ـ أستيون لإزالة طلاء الأظافر.

5 قطرات من خل.

شرائح الليمون.

قطرات من زيت عطري (حسب الرغبة).

كوب صغير من الشامبو (يفضل أن يكون ذو رائحة نفاذة).

كمية مناسبة من الماء ساخن تكفي للتغطية القدمين.

حجر خفاش.

مقص للأظافر.

كريم مرطب. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير باديكير القدم في المنزل بهذه الخطوات الآتية:ـ نبدأ أولاً بإزالة المنايكير من القدمين وذلك باستخدام الأسيتون، تساعد هذه الخطوة في عمل الباديكير بشكل صحيح، ثم يستخدم المقص لقص الأظافر. في وعاء كبير نضع الماء المستخدم ونضيف إليه الشامبو والخل والزيت العطري وشرائح الليمون، تساعد شرائح الليمون في إزالة الصفار الذي يظهر حول الأظافر. تترك القدمين منقوعة في الوعاء لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة، ثم نقوم باستخدام حجر الخفاش لتدليك القدم للتخلص من الجلد الزائد، وتعتبر هذه أنسب طريقة صحيحة للتخلص من الجلد الميت. بعد ذلك يتم تجفيف القدمين بالمنشفة، ثم يتم استخدام كريم مرطب لدهن القدمين، ثم لبس جوارب قطنية فهي تحافظ على نعومة القدمين لمدة طويلة، يفضل عمل هذه الطريقة من فترة لأخري للحفاظ على نعومة القدمين. خطوات يجب اتباعها عن عمل الباديكير عند عمل الباديكير يجب اتباع الآتي:ـ تجنب استخدام الموس أو المبشرة الحديد، لأنها تتسبب في جفاف الجلد وخشونته. الحرص على استخدام الأدوات الشخصية لكي عند عمل الباديكير سواء في المنزل أو في صالونات التجميل، لتجنب انتقال العدوي. يجب تعقيم الأدوات المستخدمة في قص الأظافر و والتخلص من الجلد الميت (المقص، والمبرد). الوسوم

يعد باديكير القدم هو نوع من أنواع العناية بالجلد، وهو من الطرق التي تحتاجها النساء للحصول على قدمين ناعمتين كالحرير، والمعروف دائما أنه يتم داخل صالونات التجميل، لكن من السهل عمله في المنزل لتوفير الوقت والجهد بالنسبة للنساء اللاتي يذهبن إلى العمل، ويعتبر عمله في المنزل هو الطريقة الصحيحة للحفاظ على صحتنا، من انتقال العدوي عبر الأدوات المستخدمة في الكوافير أو صالونات التجميل وخاصة في الوقت الحالي لما نمر به من أزمة كورنا، فبمكونات بسيطة جداً يمكن الحصول على قدم ناعم وجميل وذو مظهر جذاب، وخاصة في فصل الشتاء حيث نعاني من تشققات القدم وجفاف الجلد، فسوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة عمل باديكير القدم في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات عمل باديكير القدم بالمنزل مكونات عمل باديكير القدم بالمنزل المكونات المستخدمة لعمل باديكير القدم بالمنزل هي كالآتي:ـ أستيون لإزالة طلاء الأظافر.

5 قطرات من خل.

شرائح الليمون.

قطرات من زيت عطري (حسب الرغبة).

كوب صغير من الشامبو (يفضل أن يكون ذو رائحة نفاذة).

كمية مناسبة من الماء ساخن تكفي للتغطية القدمين.

حجر خفاش.

مقص للأظافر.

كريم مرطب. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير باديكير القدم في المنزل بهذه الخطوات الآتية:ـ نبدأ أولاً بإزالة المنايكير من القدمين وذلك باستخدام الأسيتون، تساعد هذه الخطوة في عمل الباديكير بشكل صحيح، ثم يستخدم المقص لقص الأظافر. في وعاء كبير نضع الماء المستخدم ونضيف إليه الشامبو والخل والزيت العطري وشرائح الليمون، تساعد شرائح الليمون في إزالة الصفار الذي يظهر حول الأظافر. تترك القدمين منقوعة في الوعاء لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة، ثم نقوم باستخدام حجر الخفاش لتدليك القدم للتخلص من الجلد الزائد، وتعتبر هذه أنسب طريقة صحيحة للتخلص من الجلد الميت. بعد ذلك يتم تجفيف القدمين بالمنشفة، ثم يتم استخدام كريم مرطب لدهن القدمين، ثم لبس جوارب قطنية فهي تحافظ على نعومة القدمين لمدة طويلة، يفضل عمل هذه الطريقة من فترة لأخري للحفاظ على نعومة القدمين. خطوات يجب اتباعها عن عمل الباديكير عند عمل الباديكير يجب اتباع الآتي:ـ تجنب استخدام الموس أو المبشرة الحديد، لأنها تتسبب في جفاف الجلد وخشونته. الحرص على استخدام الأدوات الشخصية لكي عند عمل الباديكير سواء في المنزل أو في صالونات التجميل، لتجنب انتقال العدوي. يجب تعقيم الأدوات المستخدمة في قص الأظافر و والتخلص من الجلد الميت (المقص، والمبرد).

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