قوة رهيبة في تطويل الشعر بأقصى سرعة تلاحظيها فوراً بعد غسل شعرك

الوصفة المعجزة لتطويل الشعر وفرد خصلاته المجعدة ومنحه الرطوبة واللمعان الطبيعي اللازم، إليك سيدتي خلطة طبيعية مضمونة النتائج لديها قوة رهيبة في تطويل الشعر بأقصى سرعة تلاحظيها فوراً بعد الانتهاء من استعمالها وغسل الشعر، وهي مجربة لتطويل الشعر وتقويته وتنعيمه أيضا، لا شك أن الشعر الجميل الطويل يشغل اهتمام السيدات بشكل عام ويتطلب عناية شديدة فهو علامة من علامات الجمال؛ فمن منّا لا ترغب في الحصول على شعر طويل ناعم، لذلك اخترنا لك هذه الوصفة بسبب فاعليتها الشديدة والفورية في تحسين صحة الشعر وتطويله وتعزيز نموه بشكل طبيعي فضلا عن فرد تجعيدات الشعر وترطيبه بعمق ليظهر بشكل لامع وجذاب.

تطويل الشعر بأقصى سرعة وفرد التجعيدات

تتكون تلك الخلطة من عناصر طبيعية ذات فوائد متعددة لتغذية الشعر ومنحه الرطوبة واللمعان الطبيعي، وهي:

ملعقتين كبيرتين من زيت الجرجير.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

الفازلين يحتوي علي العديد من الفوائد حيث انه يدخل في التجارب الخاصة بمنتجات العناية بالبشرة والشعر، حيث يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه لأنه يغذي فروة الرأس ويمدها بالعناصر التي بدورها أن تحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس، كما انه يعالج مشكلة تقصف الشعر، وأيضا يحتوي علي كمية من الزيوت التي تعمل علي ترطيب الشعر واكتسابه اللمعان والحيوية ، كما انه يستخدم لعلاج الشعر المجعد الذي يصعب تمشيطه فهو يعمل علي تنعيم الشعر وتطويله بفاعلية.

يعمل زيت الجرير علي تعزيز نمو الشعر كما انه يقوي الشعر لاحتوائه علي معادن وفيتامينات تعمل علي ذلك ، كما انه يمنع تساقط الشعر لأنه يرطب فروة الرأس وهذا أمر ضروري لمنع تساقط شعرك، بينما يقوم زيت الزيتون بإطالة الشعر بسرعة وأيضا تكثيفه كما يعالج مشكلة تساقط الشعر؛ نظرا لاحتوائه علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الشعر، وله دور هام في ترطيب الشعر وخصوصا الشعر الجاف، ويعتبر العلاج الأمثل لعلاج الشعر التالف والمتقصف وأيضا يخلصك من قشرة فروة الرأس.

طريقة تحضير واستخدام الخلطة

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من الفازلين ، زيت الزيتون البكر وأيضا مقدار زيت الجرجير ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام متجانس. يتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل (ويجب أن يكون نظيفا) من الجذور، وحتي الأطراف ويتم التركيز على الأطراف للتخلص من التقصف وتغذيتها بشكل كامل، ثم تترك الخلطة علي الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء المائل للبرودة، تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع. يمكنك مضاعفة المقادير وحفظ الخلطة في قنينة زجاجية وتُحفظ في مكان مظلم وجاف لحين الاستخدام.

بعد الانتهاء من غسل الشعر وتجفيفه قومي بتدليك القليل من زيت الجوجوبا مع 5 نقاط من زيت اللافندر، ثم ضعيها على شعرك وقومي بتمشيطه، وسوف تلاحظين على الفور زيادة في طول شعرك بسبب التخلص من التجعيدات وفرد الخصلات إلى الحد الذي يجعلك تشعرين بزيادة فعلية حوالي 3 سم في طول شعرك.