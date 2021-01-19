تتبيلة كفتة الحاتى السرية على أصولها من أشهر محلات القاهرة بنفس الطعم ناجحة 100%

كفتة الحاتي على أصولها نقدمها لكم بكل تفاصيلها عبر موقعنا فتلك تعد هدية لكل سيدة وربة منزل ترغب في تقديم أصناف مختلفة من الأطعمة ومن أهمها الكفتة التي لا يختلف على طعمها اثنان، حيث أنك بعدد من الخطوات السهلة والبسيطة ستتمكني من عمل أشهى كفتة حاتي ولكن من صنع يديك، حيث تتنوع وتختلف أنواع الكفتة ويتنوع طرق تحضيرها في مختلف البيوت المصرية ولكن أكثرها شهرة هي كفتة الحاتي، ولكن يعتقد البعض بأن تلك النوع خصيصا من الكفتة له درجة من الصعوبة في التحضير من حيث تفكك أصابع الكفتة على الشواية أو عند تصبيعها على السيخ الخشبي، لكننا اليوم سنكشف لكم أسرار الحاتي في عمل الكفتة مثل المحلات تماما لن تتناولي عن إعدادها أبدا. أسرار عمل كفتة الحاتي مثل المحلات السر الأول يكون البصل فيجب أولا فرم البصل فرم ناعم جدا قبل وضعه على اللحم المفروم. ثم يصفى البصل جيدا من الماء في وعاء آخر واحتفظي بماء البصل سنحتاج إليه. الماء هو ما يسبب تفكك الكفتة أثناء التصبيع أو الشوي. كمية البصل من المفضل أن تكون قليلة عكس المأكولات الأخرى، حتى لا يغطي البصل على طعم اللحم، حيث يكفى لكل نصف كيلو لحم مفروم بصلة واحدة فقط. سر نجاح كفتة المحلات بالمنزل الطماطم أسرار عمل كفتة الحاتي مثل المحلاتسر نجاح كفتة المحلات بالمنزل الطماطم من أسرار المطاعم لعمل الكفتة الطماطم فكبرى محلات الكفتة بالقاهرة تضيف كمية مناسبة من عصير الطماطم لتتبيل الكفتة. اللحم المفروم في كفتة الحاتي يجب أن يكون اللحم المفروم ناعم حتى يكون متماسك أكثر عند عمل الكفتة.

كما يجب أن يكون باللحم نسبة من الدهن ومن مفضل أن تكون كبيرة حتى تعطي نكهة قوية ورائحة نفاذه للكفتة عند الشواء.

فيمكن إضافة ربع كيلو جرام من الدهن لكل نصف كيلو لحم.

السر الثالث هو إضافة ملعقتين من الدقيق إلى اللحم وخليط توابل الكفتة لكل كيلو لحم مفروم حيث أن الدقيق يعطي للكفتة قوام مناسب للشواء.

كما يجب ترك اللحم يرتاح بعد إضافة له كل المكونات اللازم لإعداد الكفتة، لمدة ساعة في الثلاجة حتى يكون من السهل تشكيله وعدم تفككه.

ماء البصل هام جدا ويضاف عليه 2 ملعقة من الزيت وادهني به أصابع الكفتة قبل البدء في عمل الشواء، لإضافة نكهة ولون رائع الكفتة يكون لامع. مكونات كفتة الحاتي الأصلية الناجحة 100% كيلو جرام من لحم الخروف المفروم أو أي نوع لحم مفروم. 2 ملعقة طعام كبيرة من الدهن. 2 ثمرة بصل مفرومة ناعم جدا جدا. 2 ثمرة طماطم مبشورة. عدد 4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. 6 ملاعق كبيرة من البقسماط. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة بهارات لحمة. نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. قطعة من الفحم. أسياخ خشبية أو معدنية للشوي. اللحم المفروم في كفتة الحاتيمكونات كفتة الحاتي الأصلية الناجحة 100% الوسوم

كفتة الحاتي على أصولها نقدمها لكم بكل تفاصيلها عبر موقعنا فتلك تعد هدية لكل سيدة وربة منزل ترغب في تقديم أصناف مختلفة من الأطعمة ومن أهمها الكفتة التي لا يختلف على طعمها اثنان، حيث أنك بعدد من الخطوات السهلة والبسيطة ستتمكني من عمل أشهى كفتة حاتي ولكن من صنع يديك، حيث تتنوع وتختلف أنواع الكفتة ويتنوع طرق تحضيرها في مختلف البيوت المصرية ولكن أكثرها شهرة هي كفتة الحاتي، ولكن يعتقد البعض بأن تلك النوع خصيصا من الكفتة له درجة من الصعوبة في التحضير من حيث تفكك أصابع الكفتة على الشواية أو عند تصبيعها على السيخ الخشبي، لكننا اليوم سنكشف لكم أسرار الحاتي في عمل الكفتة مثل المحلات تماما لن تتناولي عن إعدادها أبدا. أسرار عمل كفتة الحاتي مثل المحلات السر الأول يكون البصل فيجب أولا فرم البصل فرم ناعم جدا قبل وضعه على اللحم المفروم. ثم يصفى البصل جيدا من الماء في وعاء آخر واحتفظي بماء البصل سنحتاج إليه. الماء هو ما يسبب تفكك الكفتة أثناء التصبيع أو الشوي. كمية البصل من المفضل أن تكون قليلة عكس المأكولات الأخرى، حتى لا يغطي البصل على طعم اللحم، حيث يكفى لكل نصف كيلو لحم مفروم بصلة واحدة فقط. سر نجاح كفتة المحلات بالمنزل الطماطم أسرار عمل كفتة الحاتي مثل المحلاتسر نجاح كفتة المحلات بالمنزل الطماطم من أسرار المطاعم لعمل الكفتة الطماطم فكبرى محلات الكفتة بالقاهرة تضيف كمية مناسبة من عصير الطماطم لتتبيل الكفتة. اللحم المفروم في كفتة الحاتي يجب أن يكون اللحم المفروم ناعم حتى يكون متماسك أكثر عند عمل الكفتة.

كما يجب أن يكون باللحم نسبة من الدهن ومن مفضل أن تكون كبيرة حتى تعطي نكهة قوية ورائحة نفاذه للكفتة عند الشواء.

فيمكن إضافة ربع كيلو جرام من الدهن لكل نصف كيلو لحم.

السر الثالث هو إضافة ملعقتين من الدقيق إلى اللحم وخليط توابل الكفتة لكل كيلو لحم مفروم حيث أن الدقيق يعطي للكفتة قوام مناسب للشواء.

كما يجب ترك اللحم يرتاح بعد إضافة له كل المكونات اللازم لإعداد الكفتة، لمدة ساعة في الثلاجة حتى يكون من السهل تشكيله وعدم تفككه.

ماء البصل هام جدا ويضاف عليه 2 ملعقة من الزيت وادهني به أصابع الكفتة قبل البدء في عمل الشواء، لإضافة نكهة ولون رائع الكفتة يكون لامع. مكونات كفتة الحاتي الأصلية الناجحة 100% كيلو جرام من لحم الخروف المفروم أو أي نوع لحم مفروم. 2 ملعقة طعام كبيرة من الدهن. 2 ثمرة بصل مفرومة ناعم جدا جدا. 2 ثمرة طماطم مبشورة. عدد 4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. 6 ملاعق كبيرة من البقسماط. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة بهارات لحمة. نصف ملعقة صغيرة من الزعتر. قطعة من الفحم. أسياخ خشبية أو معدنية للشوي. اللحم المفروم في كفتة الحاتيمكونات كفتة الحاتي الأصلية الناجحة 100%

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