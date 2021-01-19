طريقة عمل كيكة المقلاة في 10 دقائق ب 3 مكونات وبطريقة سهلة بدون فرن

طريقة عمل كيكة المقلاة في 10 دقائق لا شك اننا نريد جميعا الحلويات ذات المذاق اللذيذ وبتكاليف بسيطه ومكونات متوفرة في كل مطبخ وايضا تحضيرها في وقت سريع وسنقدم لكم طريقة الكيكة التي يحبها كل من الأطفال و الكبار لأنها تمتاز بسهوله تحضيرها و طعمها الشهي كما أنها مغذية و تعمل علي تدفئه الجسم لما تحتوي من شوكليت ومواد مولدة لطاقة. طريقة عمل كيكة المقلاة في 10 دقائق طريقة عمل كيكة المقلاة في 10 دقائق مقادير كيكة المقلاة العشر دقائق بطريقة سهلة ولذيذة 1/4 كوب من الزبدة.

عدد 1 معلقه صغيرة فانيليا.

1/3 كوب من السكر.

1/4 كوب من اللبن السائل.

عدد 3 معالق كبيرة كاكاو خام.

1/4 كوب من الدقيق.

1/4 معلقه صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير الكيكة اللذيذة بخطوات بسيطة طريقة تحضير الكيكة اللذيذة بخطوات بسيطة ضعي طاسة علي نار هادئة وأضيفي مقدار الزبدة وضعي البيض والكاكاو والسوائل أولا واخلطي جيدا ثم ضيفي الدقيق وامزجيهم جيدا واتركيهم علي النار مده 10 دقائق فقط حتي يتغير لونها. صوص لتطرية كيكة المقلاة بطريقة سهلة صوص لتطرية كيكة المقلاة بطريقة سهلة هذا الصوص يعمل علي تطرية الكيكة واعطائها طعم رائع لاحتوائه علي الاتي: 1/4 كوب من اللبن.

معلقه من النوتيلا اخلطيهم ثم فرغي بشوكة الكيكة بعد تسويتها وضيفي الصوص اليها لتطريتها ويمكنك اضافة طبقة رقيقه من صوص الشيكولاتة أو النوتيلا وقومي بفردها علي الوش واستمتعي بأفضل وأطعم طعم كيكة هشة ولذيذة. كل ما نقدمه لكي صحي ولذيذ ومفيد لصحتك وصحة أسرتك ولكن عليكي دائما الا تفرطي في الحلويات لأطفالك حتي لا تصيبهم بالسمنة أو تؤثر علي صحة أسنانهم فتذكري دائما انهم في مرحلة بناء وعليكي امداد أجسادهم الصغيرة بجميع العناصر الغذائية المختلفة التي تساعدهم علي نشأتهم وتقويه أجسادهم في مراحل البلوغ وفيما بعد أداهم الله عليكي وعلي أطفالك وأسرتك جميعا الصحة. الوسوم

طريقة عمل كيكة المقلاة في 10 دقائق لا شك اننا نريد جميعا الحلويات ذات المذاق اللذيذ وبتكاليف بسيطه ومكونات متوفرة في كل مطبخ وايضا تحضيرها في وقت سريع وسنقدم لكم طريقة الكيكة التي يحبها كل من الأطفال و الكبار لأنها تمتاز بسهوله تحضيرها و طعمها الشهي كما أنها مغذية و تعمل علي تدفئه الجسم لما تحتوي من شوكليت ومواد مولدة لطاقة. طريقة عمل كيكة المقلاة في 10 دقائق طريقة عمل كيكة المقلاة في 10 دقائق مقادير كيكة المقلاة العشر دقائق بطريقة سهلة ولذيذة 1/4 كوب من الزبدة.

عدد 1 معلقه صغيرة فانيليا.

1/3 كوب من السكر.

1/4 كوب من اللبن السائل.

عدد 3 معالق كبيرة كاكاو خام.

1/4 كوب من الدقيق.

1/4 معلقه صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير الكيكة اللذيذة بخطوات بسيطة طريقة تحضير الكيكة اللذيذة بخطوات بسيطة ضعي طاسة علي نار هادئة وأضيفي مقدار الزبدة وضعي البيض والكاكاو والسوائل أولا واخلطي جيدا ثم ضيفي الدقيق وامزجيهم جيدا واتركيهم علي النار مده 10 دقائق فقط حتي يتغير لونها. صوص لتطرية كيكة المقلاة بطريقة سهلة صوص لتطرية كيكة المقلاة بطريقة سهلة هذا الصوص يعمل علي تطرية الكيكة واعطائها طعم رائع لاحتوائه علي الاتي: 1/4 كوب من اللبن.

معلقه من النوتيلا اخلطيهم ثم فرغي بشوكة الكيكة بعد تسويتها وضيفي الصوص اليها لتطريتها ويمكنك اضافة طبقة رقيقه من صوص الشيكولاتة أو النوتيلا وقومي بفردها علي الوش واستمتعي بأفضل وأطعم طعم كيكة هشة ولذيذة. كل ما نقدمه لكي صحي ولذيذ ومفيد لصحتك وصحة أسرتك ولكن عليكي دائما الا تفرطي في الحلويات لأطفالك حتي لا تصيبهم بالسمنة أو تؤثر علي صحة أسنانهم فتذكري دائما انهم في مرحلة بناء وعليكي امداد أجسادهم الصغيرة بجميع العناصر الغذائية المختلفة التي تساعدهم علي نشأتهم وتقويه أجسادهم في مراحل البلوغ وفيما بعد أداهم الله عليكي وعلي أطفالك وأسرتك جميعا الصحة.

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