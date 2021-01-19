العناية بالبشرة ووصفات طبيعية لتصبح مشرقة وبيضاء

البشرة البيضاء المشرقة والنقية هي أهم علامات الجمال لذلك تسعى الكثير من الفتيات والسيدات للحصول على بشرة جذابة ونقية وخالية من العيوب ومن أهم الخطوات للحصول على أفضل وجه هو العناية بالبشرة والاهتمام اليومي بها واستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة في علاج مشكلات البشرة والبعد عن مستحضرات التجميل والمركبات الكيميائية التي تؤذي وتسبب الكثير من الأضرار للبشرة.العناية بالبشرة والإهتمام اليومي بها
هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تقوم بها للحصول على بشرة جميلة ومشرقة وتلك الخطوات جاءت كما يلي:
- التنظيف اليومي للبشرة واستخدام غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك.
- عدم استخدام مساحيق ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية.
- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- إتباع نظام غذائي صحي وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة.
- محاولة البعد عن القلق والتوتر والمشكلات النفسية والتي تسبب الكثير من الأضرار.
- استخدام الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.
- شرب قدر كافي من المياه يومياً
وصفةالنشأ والزبادي
- يتم وضع ملعقة كبيرة من النشأ مع ملعقة كبيرة من الزبادي ويضاف إليهم القليل من ماء الورد ويتم مزج المكونات جيداً مع بعضها.
- يفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ويشطف الوجه بالماء الدافئ.
- يتم تكرار الوصفه ثلاث مرات أسبوعياً.
وصفة الخيار والزبادي
- يتم بشر نصف خيارة ووضعها مع ملعقة كبيرة من الزبادي ويتم مزجهم جيداً ويفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة.
- يتم شطف الوجه بالماء الدافئ وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.
وصفة العسل والزبادي
- يتم وضع ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل ويتم مزجهم جيداً.
- يتم فرد الخليط على الوجه بالكامل ويترك لمدة عشر دقائق ثم يشطف الوجه جيداً بالماء البارد.
- تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.
الوسوم
البشرة البيضاء المشرقة والنقية هي أهم علامات الجمال لذلك تسعى الكثير من الفتيات والسيدات للحصول على بشرة جذابة ونقية وخالية من العيوب ومن أهم الخطوات للحصول على أفضل وجه هو العناية بالبشرة والاهتمام اليومي بها واستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة في علاج مشكلات البشرة والبعد عن مستحضرات التجميل والمركبات الكيميائية التي تؤذي وتسبب الكثير من الأضرار للبشرة.العناية بالبشرة والإهتمام اليومي بها
هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تقوم بها للحصول على بشرة جميلة ومشرقة وتلك الخطوات جاءت كما يلي:
- التنظيف اليومي للبشرة واستخدام غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك.
- عدم استخدام مساحيق ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية.
- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- إتباع نظام غذائي صحي وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة.
- محاولة البعد عن القلق والتوتر والمشكلات النفسية والتي تسبب الكثير من الأضرار.
- استخدام الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.
- شرب قدر كافي من المياه يومياً
وصفةالنشأ والزبادي
- يتم وضع ملعقة كبيرة من النشأ مع ملعقة كبيرة من الزبادي ويضاف إليهم القليل من ماء الورد ويتم مزج المكونات جيداً مع بعضها.
- يفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ويشطف الوجه بالماء الدافئ.
- يتم تكرار الوصفه ثلاث مرات أسبوعياً.
وصفة الخيار والزبادي
- يتم بشر نصف خيارة ووضعها مع ملعقة كبيرة من الزبادي ويتم مزجهم جيداً ويفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة.
- يتم شطف الوجه بالماء الدافئ وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.
وصفة العسل والزبادي
- يتم وضع ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل ويتم مزجهم جيداً.
- يتم فرد الخليط على الوجه بالكامل ويترك لمدة عشر دقائق ثم يشطف الوجه جيداً بالماء البارد.
- تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.
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