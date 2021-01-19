طريقة عمل صابونة القهوة الرهيبة للتنحيف وتفتيح البشرة في المنزل

صابونة القهوة من الأشياء المعروفة في تفتيح البشرة، فهناك كثير من الفتيات يريدون وصفة سهلة وبسيطة يقومون بها للتخلص من الدهون الغير مرغوب بها في بعض المناطق، وتعمل هذه الصابونة ايضاً على شد البشرة، وايضاً تساعد في حل العديد من مشاكل البشرة، وتساعد فى معالجة حب الشباب والبقع الداكنة في البشرة، وتعمل على لمعان البشرة ونضارتها وتجعلها كبياض الثلج وهذا ما ترغب به الفتيات لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وغير مكلفة لعمل صابونة القهوة في المنزل. فوائد صابونة القهوة للجسم والبشرة فوائد صابونة القهوة للجسم والبشرة هناك فوائد كثيرة لصابونة القهوة هيا نتعرف عليها وهى كالتالى:- تتخلص من الترهلات وتقوم بشد الجسم. تساعد في تخفيف الخطوط البيضاء من الجسم. توحد لون البشرة وتجعله أكثر نضارة ولمعان. تقوم بإذابة الدهون من الجسم. مكونات عمل صابونة القهوة مكونات عمل صابونة القهوة تتكون صابونة القهوة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالى:- ملعقتان من القهوة العربية. ملعقتان من القرنفل المطحون. نصف ملعقة فلفل أسود مطحون. صابونة جليسرين. ملعقتان من الزنجبيل. ملعقتان من الشوفان. ماء ورد. فنجان من زيت الزيتون. خطوات التحضير سوف نقدم طريقة تحضير صابونة القهوة بصورة سهلة حتى يسهل عملها في المنزل وهى كالآتى:- نحضر وعاء من البلاستيك ونبشر به صابونة الجليسرين، ثم نغمرها بماء الورد ونتركها لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى تذوب تماماً.

بعد ذلك نقوم بوضع القرنفل المطحون والشوفان والفلفل والزنجبيل والقهوة ونقلب المكونات جيداً بأستخدام ملعقة خشبية.

ثم نضع الزيت وماء الورد مع الإستمرار في التقليب.

نضع الخليط في وعاء آخر ثم نضعه على نار هادئة إلى أن تبدأ بالغليان.

نترك الوعاء على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار.

سوف نحصل على سائل بنى اللون، نتركه ليبرد ثم نضعه في قوالب حتى يتماسك لمدة يومين على الأقل، بعد ذلك نقوم بإستخدامها مع المداومة عليها حتى نحصل على نتائج فعالة. وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الصابونة حتى تصبحين كبياض الثلج. الوسوم

صابونة القهوة من الأشياء المعروفة في تفتيح البشرة، فهناك كثير من الفتيات يريدون وصفة سهلة وبسيطة يقومون بها للتخلص من الدهون الغير مرغوب بها في بعض المناطق، وتعمل هذه الصابونة ايضاً على شد البشرة، وايضاً تساعد في حل العديد من مشاكل البشرة، وتساعد فى معالجة حب الشباب والبقع الداكنة في البشرة، وتعمل على لمعان البشرة ونضارتها وتجعلها كبياض الثلج وهذا ما ترغب به الفتيات لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وغير مكلفة لعمل صابونة القهوة في المنزل. فوائد صابونة القهوة للجسم والبشرة فوائد صابونة القهوة للجسم والبشرة هناك فوائد كثيرة لصابونة القهوة هيا نتعرف عليها وهى كالتالى:- تتخلص من الترهلات وتقوم بشد الجسم. تساعد في تخفيف الخطوط البيضاء من الجسم. توحد لون البشرة وتجعله أكثر نضارة ولمعان. تقوم بإذابة الدهون من الجسم. مكونات عمل صابونة القهوة مكونات عمل صابونة القهوة تتكون صابونة القهوة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالى:- ملعقتان من القهوة العربية. ملعقتان من القرنفل المطحون. نصف ملعقة فلفل أسود مطحون. صابونة جليسرين. ملعقتان من الزنجبيل. ملعقتان من الشوفان. ماء ورد. فنجان من زيت الزيتون. خطوات التحضير سوف نقدم طريقة تحضير صابونة القهوة بصورة سهلة حتى يسهل عملها في المنزل وهى كالآتى:- نحضر وعاء من البلاستيك ونبشر به صابونة الجليسرين، ثم نغمرها بماء الورد ونتركها لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى تذوب تماماً.

بعد ذلك نقوم بوضع القرنفل المطحون والشوفان والفلفل والزنجبيل والقهوة ونقلب المكونات جيداً بأستخدام ملعقة خشبية.

ثم نضع الزيت وماء الورد مع الإستمرار في التقليب.

نضع الخليط في وعاء آخر ثم نضعه على نار هادئة إلى أن تبدأ بالغليان.

نترك الوعاء على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار.

سوف نحصل على سائل بنى اللون، نتركه ليبرد ثم نضعه في قوالب حتى يتماسك لمدة يومين على الأقل، بعد ذلك نقوم بإستخدامها مع المداومة عليها حتى نحصل على نتائج فعالة. وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الصابونة حتى تصبحين كبياض الثلج.

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