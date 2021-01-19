الدوناتس القطني الخفيف الهش هتبقي أستاذة فيه من أول مرة

يعد الدوناتس من الحلويات الجديدة والرائعة، وهو من أشهى وأجمل أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال كثيراً، فالدوناتس له شعبية كبيرة، ويحظى بإقبالاً شديداً من الكثير من الأشخاص، وهو من الحلويات التي يرجع أصلها إلى دولة أمريكية، فهو من أشهر الحلويات التي تقدم في مطاعم الولايات المتحدة.

وأصبح الدوناتس الآن يقدم في الكثير والعديد من الدول الغربية والدول العربية وخاصة مصر ودول الخليج، فالدوناتس يقدم بكثرة في مصر في محلات الحلويات الكبيرة والمشهورة، وهو من الحلويات السهلة جداً في التحضير، ويحبها الكثير من الناس، وتتميز بشكلها الدائري المثقوب، الذي يعطي بهجة وسرور.

والدوناتس يحضر بالكثير من الطرق، ويمكن سيدتي قلي الدوناتس في الزيت، أو إدخاله الفرن، ويمكن صنع الدوناتس بالكثير من الطرق، فهو يمكن تقديمه بالمربى أو بالشيكولاتة أو الكريمة أو الشيكولاتة الملونة، على حسب الأضافة التي ترغبين بها، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الدوناتس بالشيكولاتة، فهو من الوصفات العالمية والمميزة، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوبان من الحليب الدافئ. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم. ملعقة كبيرة من الخميرة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من الشيكولاتة السوداء السائلة للتزيين. ربع كوب من السكر البودرة للتزيين. زيت ذرة غزير لقلي الدوناتس.

قومي سيدتي بإحضار وعاء عميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لإزالة الشوائب العالقة به. توضع الخميرة على الدقيق، والسكر، والملح، ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيداً. قومي بخفق البيض، والزبدة المذابة، والفانيليا في الخلاط الكهربائي. قومي بإضافة الحليب الدافئ تدريجياً، واستمري في الخفق حتى يصبح الخليط كريمي وهش وكثيف. قومي بسكب خليط البيض والزبدة على الدقيق، ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيداً. قومي بعجن العجبنة بواسطة يداكي واستمري في العجن حتى تحصلين على عجينة الدوناتس الطرية، واللينة، وسهلة التشكيل. قومي بتغطية العجينة بقطعة من القماش، ثم قومي بوضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة حتى تخمر العجينة ويتضاعف حجمها. بعد أن تخمر العجبنة قومي برش القليل من الدقيق على سطح ناعم، ثم قومي بأخذ قطعة من العجينة وقومي بفردها وأجعلي سمكها رقيق. قومي بتقطيع العجينة على شكل دوائر مثقوبة المنتصف، ثم قومي بتكرار ذلك حتى تنتهي من جميع كمية العجين. تترك عجينة الدوناتس لمدة ربع ساعة حتى ترتاح مرة أخرى. قومي سيدتي بإحضار وعاء عميق لقلي الدوناتس. يوضع زيت ذرة غزير في الوعاء، ويترك حتى يسخن. قومي بإنزال حبات الدوناتس في الزيت، ثم قومي بتقليبها على الجهتين حتى تنضج من جميع الجهات وتأخذ لوناً فاتحاً وذهبياً.

بعد أن تنضج الدوناتس قومي بإخراجه من الزيت، ووضعه في طبق به أوراق مناديل لتصفية الدوناتس من الزيت الزائد. كرري ذلك حتى تنتهي من جميع كمية الدوناتس، ثم قومي بتركها قليلاً؛ حتى تهدأ. قومي بخلط الشيكولاتة السوداء السائلة في وعاء مع السكر البودرة، ثم قومي بغمس حبات الدوناتس في خليط الشيكولاتة والسكر البودرة. توضع حبات الدوناتس في طبق التقديم، ثم قومي بوضع دوناتس الشيكولاتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تتماسك الشيكولاتة وتبرد. قومي بإخراج دوناتس الشيكولاتة من الثلاجة، ثم قدميه بجانب كوب من القهوة أو العصير، وبالهنا والشفا.

مكونات عجينة الدوناتسطريقة تحضير الدوناتس