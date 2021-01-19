طريقة مختلفة لعمل كفتة الأرز المصرية والطعم والريحة روعة وأنسي أنها تفك منك

طريقة مختلفة لعمل كفتة الأرز، كفتة اللحم بالأرز تعد من أجمل الأطباق الرئيسية بمطابخ دول العالم، خاصة المطبخ المصري والسوري، لانها تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها الشهية، التي تجعل جميع الأشخاص يعشقونها، ويمكن تحضيرها باللحم البقري، واللحم الضاني، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضير هذه الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية سوف نذكر إليكم بالتفاصيل مكونات كفتة الأرز المصرية من خلال السطور الآتية المكونات 1000 جرام من اللحم المفروم.

600 جرام من الأرز الناعم.

كوب كبير من البصل المهروس.

20 جرام من الثوم المفروم.

كوب كبير من الكزبرة المفرومة.

كوب كبير من البقدونس المفروم.

نصف كوب كبير من الشبت المهروس.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب صغير من زيت الذرة. مكونات صوص الطماطم 1000 جرام من الطماطم المفرومة.

كوب كبير من البصل المهروس.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

600 جرام من مكعبات البطاطس.

4 ملاعق صغيرة من السمن.

كأس كبير من الماء. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية اخلطي الكزبرة مع مقدار الأرز، والشبت، والبقدونس، والثوم، والبصل، واللحم جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. ضيفي القرفة والملح، والكمون، والفلفل الأسود إلى خليط اللحم، ثم امزجيهم جيدا. ضعي مقلاة كبيرة بها زيت غزير على نار متوسطة، ثم اتركيها على النار حتى يسخن الزيت. قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة أصابع، ثم ضعي الأصابع في الزيت، ثم اتركيها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. ضعي أصابع الكفتة على أوراق المطبخ، حتى تتخلصي من الزيت الزائد بها. مكونات صوص الطماطمطريقة تحضير كفتة الأرز المصرية وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل كفتة الأرز المصرية وطريقة عمل الصلصلة للكفتة. الوسوم

طريقة مختلفة لعمل كفتة الأرز، كفتة اللحم بالأرز تعد من أجمل الأطباق الرئيسية بمطابخ دول العالم، خاصة المطبخ المصري والسوري، لانها تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها الشهية، التي تجعل جميع الأشخاص يعشقونها، ويمكن تحضيرها باللحم البقري، واللحم الضاني، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضير هذه الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية سوف نذكر إليكم بالتفاصيل مكونات كفتة الأرز المصرية من خلال السطور الآتية المكونات 1000 جرام من اللحم المفروم.

600 جرام من الأرز الناعم.

كوب كبير من البصل المهروس.

20 جرام من الثوم المفروم.

كوب كبير من الكزبرة المفرومة.

كوب كبير من البقدونس المفروم.

نصف كوب كبير من الشبت المهروس.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب صغير من زيت الذرة. مكونات صوص الطماطم 1000 جرام من الطماطم المفرومة.

كوب كبير من البصل المهروس.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

600 جرام من مكعبات البطاطس.

4 ملاعق صغيرة من السمن.

كأس كبير من الماء. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية اخلطي الكزبرة مع مقدار الأرز، والشبت، والبقدونس، والثوم، والبصل، واللحم جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. ضيفي القرفة والملح، والكمون، والفلفل الأسود إلى خليط اللحم، ثم امزجيهم جيدا. ضعي مقلاة كبيرة بها زيت غزير على نار متوسطة، ثم اتركيها على النار حتى يسخن الزيت. قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة أصابع، ثم ضعي الأصابع في الزيت، ثم اتركيها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. ضعي أصابع الكفتة على أوراق المطبخ، حتى تتخلصي من الزيت الزائد بها. مكونات صوص الطماطمطريقة تحضير كفتة الأرز المصرية وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل كفتة الأرز المصرية وطريقة عمل الصلصلة للكفتة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة مختلفة لعمل كفتة الأرز المصرية والطعم والريحة روعة وأنسي أنها تفك منك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.